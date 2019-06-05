Костин не исключил снижения ключевой ставки ЦБ уже во II кварталеТАСС 07:45

Банк России может принять решение о снижении ключевой ставки уже во II квартале 2019 года, что, в свою очередь, может привести к снижению процентных ставок. Такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка.

Костин не исключил снижения ключевой ставки ЦБ уже во II квартале

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