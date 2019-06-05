Костин не исключил снижения ключевой ставки ЦБ уже во II кварталеТАСС 07:45

Банк России может принять решение о снижении ключевой ставки уже во II квартале 2019 года, что, в свою очередь, может привести к снижению процентных ставок. Такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка.

Костин не исключил снижения ключевой ставки ЦБ уже во II квартале

Общество Директор турбазы извинился перед не попавшими на отдых детьми с ВИЧ В Нижнем Новгороде директор спортивной деревни Новинки Алексей Шарков извинился перед детьми с ВИЧ, которых не пустили на отдых.

Экономика Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.

Политика На Украине предупредили об угрозе энергетических кризисов в стране Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что страну в ближайшие семь месяцев ожидает три энергетических кризиса.

Политика Россия призвала Запад образумить Приштину Москва призывает покровителей Приштины образумить косовоалбанское руководство, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Общество Глазные капли и обезболивающие сделают незаконными в России В России введут уголовную ответственность за незаконный оборот капель для расширения зрачка с тропикамидом, обезболивающего с тапентадолом и противоэпилептического средства с прегабалином.

Происшествия Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Транспорт В аэропорту Шереметьево объяснили задержки с багажом Задержки с выдачей багажа пассажирам в аэропорту Шереметьево связаны с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа, а не нехваткой грузчиков.

Футбол Следующий сезон «Чертаново» проведет в Лужниках Сообщается, что в следующем первенстве ФНЛ ФК "Чертаново" будет принимать гостей в Спортивном городке "Лужников".

Авто Suzuki озвучила цены на специальную версию Suzuki SX4 Стоимость специальной версии Suzuki SX4 Tabi powered by Pioneer находится в пределах 1 615 990 рублей.

Хоккей «Р-Спорт»: Йори Лехтеря перейдёт из «Филадельфии» в СКА Финский нападающий «Филадельфии» Йори Лехтеря перейдёт в СКА. Об этом сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Армия и оружие В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.

Политика Большинство украинцев поддерживают вступление страны в НАТО и ЕС Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос жителей Украины, который показал, что большинство граждан поддерживают курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО.

Политика Туск пообещал продолжить финансировать Украину По словам господина Туска, «сильная и демократическая Украина находится в лучших интересах ЕС» «Евросоюз сохранит предоставление финансовой помощи Украине»,— добавил он (цитата по ТАСС).

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин и Валерия отмечают хрустальную свадьбу Пара Иосиф Пригожин и Валерия по праву считается одной из самой крепких в мире шоу-бизнеса.

Здоровье У петербурженки с ВИЧ забрали ребенка за попытку покормить его грудью В Петербурге на второй день после родов у женщины с ВИЧ отобрали ребенка, так как она пыталась покормить его грудью.