Костин назвал причины заморозки проекта региональной авиакомпанииВедомости вчера в 16:50

Глава ВТБ Андрей Костин объяснил приостановку проекта региональной авиакомпании, который прорабатывался со Сбербанком, отсутствием поддержки со стороны действующих эксплуатантов.

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Президент ВТБ Андрей Костин назвал причиной приостановки проекта создания региональной авиакомпании отсутствие поддержки со стороны работающих на рынке эксплуатантов, передает «Интерфакс».

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