Экономика

Костин назвал причины заморозки проекта региональной авиакомпанииВедомости вчера в 16:50

Президент ВТБ Андрей Костин назвал причиной приостановки проекта создания региональной авиакомпании отсутствие поддержки со стороны работающих на рынке эксплуатантов, передает «Интерфакс».
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Костин назвал причину заморозки проекта региональной авиакомпании

Глава ВТБ Андрей Костин объяснил приостановку проекта региональной авиакомпании, который прорабатывался со Сбербанком, отсутствием поддержки со стороны действующих эксплуатантов.
Интерфаксвчера в 15:19

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Глава ВТБ рассказал о неудаче в создании нового авиаперевозчика на базе Utair

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Костин заявил, что проект по созданию регионального авиаперевозчика пока «не склеивается»

ТАССвчера в 14:48

Глава ВТБ прокомментировал заморозку проекта по созданию региональной авиакомпании

Коммерсантъвчера в 21:02
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Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики

Ситуация вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики.
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Халеп проиграла Анисимовой в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Действующая победительница "Ролан Гаррос" румынка Симона Халеп не смогла преодолеть стадию четвертьфинала на Открытом чемпионате Франции по теннису в Париже.
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В результате крушения вертолета в Грузии погибли три человека

По предварительным данным, в результате крушения в Казбегском районе Грузии вертолета Bell 505 погибли двое туристов и пилот.
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Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
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Группа «На-На» поздравила Бари Алибасова с днем рождения

Российская музыкальная группа «На-На» поздравила своего продюсера Бари Алибасова с 72-м днем рождения, пожелав ему скорейшего выздоровления.
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СБУ сообщила о задержании «агента ФСБ» в Мариуполе

Сообщается, что так называемый "агент" был задержан в Мариуполе, когда получал секретные материалы об оперативно-служебной деятельности СБУ.
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Общество

Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов

Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
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В Калмыкии трех полицейских заподозрили в убийстве пенсионерки

В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
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Убитого спецназовца ГРУ похоронили в Москве

На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
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Израильский комплекс Trophy оказался беззащитен перед ПТРК «Корнет-ЭМ»

Со слов источника, Trophy оказался весьма эффективен при отражении одиночных пусков реактивных гранат и противотанковых ракет, осуществленных с разных позиций.
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Экономика

США вышли на первое место по инвестициям в Россию

США впервые с 2013 года вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию.
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Происшествия

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Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
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Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

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Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
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Легковой автомобиль врезался в жилой дом в Иванове

Четыре человека погибли в результате ДТП в Иванове, где легковой автомобиль съехал с проезжей части и врезался в жилой дом.
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В работе WhatsApp произошел сбой

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Российская ЛГБТ-сеть призвала бойкотировать фильм «Рокетмен» из‑за удаления из него прокатчиками сцен с гей-сексом и наркотиками.
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук, директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета.
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