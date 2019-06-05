Экономика
Костин назвал причины заморозки проекта региональной авиакомпанииВедомости вчера в 16:50
Президент ВТБ Андрей Костин назвал причиной приостановки проекта создания региональной авиакомпании отсутствие поддержки со стороны работающих на рынке эксплуатантов, передает «Интерфакс».
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с чего всё началось
Глава ВТБ Андрей Костин объяснил приостановку проекта региональной авиакомпании, который прорабатывался со Сбербанком, отсутствием поддержки со стороны действующих эксплуатантов.Интерфаксвчера в 15:19
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