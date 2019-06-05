Костин назвал причины заморозки проекта региональной авиакомпанииВедомости вчера в 16:50

Глава ВТБ Андрей Костин объяснил приостановку проекта региональной авиакомпании, который прорабатывался со Сбербанком, отсутствием поддержки со стороны действующих эксплуатантов.

с чего всё началось

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