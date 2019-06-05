Экономика
Костин назвал причины заморозки проекта региональной авиакомпанииВедомости 16:50
Президент ВТБ Андрей Костин назвал причиной приостановки проекта создания региональной авиакомпании отсутствие поддержки со стороны работающих на рынке эксплуатантов, передает «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 23:36, Ашберн
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Происшествия
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено в 04:32
Политика
Сенатор предложил способ возвращения Крыма Украине
Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины.
Обновлено в 22:37
Армия и оружие
В ЛНР суд вынес приговор диверсантам, причастным к терактам в Донбассе
Военный суд самопровозглашенной Луганской народной республики вынес приговор 16 диверсантам, причастным к терактам в Донбассе и убийству начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко, сообщил журналистам заместитель начальника отдела Генпрокуратуры ЛНР Дмитрий Солонина.
Обновлено в 10:52
Политика
Россию пригласили на торжества в Нормандии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 21:38
Армия и оружие
Первый образец новейшего орудия для ВДВ «Лотос» показали в действии
Самоходное артиллерийское орудие может стрелять на 13 километров и использовать высокоточные боеприпасы Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) показал в действии первый образец самоходного артиллерийского орудия для Воздушно-десантных войск России "Лотос", кадры выкатки самоходки выложил телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено в 16:17
Происшествия
При взрыве в аэропорту в Нью-Мексико пострадали 12 человек
По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва в среду в аэропорту в штате Нью-Мексико, двое из них госпитализированы.
Обновлено в 18:46
Происшествия
В японском метро поезд сошел с рельсов
Обновлено в 21:59
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи.
Обновлено в 19:28
Происшествия
Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено в 22:35
Политика
Лавров назвал условия встречи Путина и Зеленского
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что до проведения переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо, чтобы Киев выполнил договоренности, достигнутые в «нормандском формате».
Обновлено в 12:26
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в мае резко замедлились
Обновлено в 10:23
Экономика
СМИ обвинили российское электричество в массовых сокращениях в Эстонии
Эстонские СМИ обвинили Россию в сокращении рабочих мест в стране.
Обновлено в 22:37
Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Тулузы» Саного
Форвард «Тулузы» Яя Саного может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает Footmercato.
Обновлено в 17:50
Общество
Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
Администрация Екатеринбурга опубликовала предложения горожан о возможных площадках для строительства храма святой Екатерины, сообщается на официальном портале городской администрации.
Обновлено в 23:02
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал «дачное хозяйство»
Максим Галкин опубликовал у себя в инстаграм видео, на котором показал, что растет на их с Аллой участке около дома.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Футбол
Ответный финальный матч африканской Лиги чемпионов будет переигран
Ответный финальный матч Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом" (Касабланка) будет переигран на нейтральном поле, сообщил советник президента CAF Эди Амель.
Обновлено в 14:28
Энергетика
ФАС нашла новый способ сдержать подорожание бензина
Федеральная антимонопольная служба нашла новый способ успокоить цены на бензин — в первую очередь оптовые.
Обновлено в 17:50
Общество
Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Политика
Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко
Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила министерство иностранных дел страны в работе на предыдущего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 14:09
Наука
На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
Мощное извержение может произойти на вулкане Большая Удина на Камчатке, который ранее считался потухшим, сообщает издание "Наука в Сибири" Сибирского отделения РАН.
Обновлено в 22:54
Политика
Зеленский попросил у США новые вооружения
По словам американского законодателя, украинский лидер пожаловался на нехватку в вооруженных силах новых систем вооружения.
Обновлено в 23:21
Политика
Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы
Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
США сообщили о перехвате американского самолёта российским Су-35
Соединенные Штаты заявили о перехвате американского разведывательного самолета российским Су-35 в районе Средиземного моря.
Обновлено вчера в 23:11