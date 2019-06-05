Экономика

Костин назвал причины заморозки проекта региональной авиакомпанииВедомости 16:50

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Президент ВТБ Андрей Костин назвал причиной приостановки проекта создания региональной авиакомпании отсутствие поддержки со стороны работающих на рынке эксплуатантов, передает «Интерфакс».
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук, директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета.
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