Экономика

Костин назвал причины заморозки проекта региональной авиакомпанииВедомости вчера в 16:50

Президент ВТБ Андрей Костин назвал причиной приостановки проекта создания региональной авиакомпании отсутствие поддержки со стороны работающих на рынке эксплуатантов, передает «Интерфакс».
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Костин назвал причину заморозки проекта региональной авиакомпании

Глава ВТБ Андрей Костин объяснил приостановку проекта региональной авиакомпании, который прорабатывался со Сбербанком, отсутствием поддержки со стороны действующих эксплуатантов.
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Глава ВТБ рассказал о неудаче в создании нового авиаперевозчика на базе Utair

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Костин заявил, что проект ВТБ по созданию регионального авиаперевозчика пока «не склеивается»

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Ведомостивчера в 16:50

Костин назвал причину заморозки проекта региональной авиакомпании

Интерфаксвчера в 15:19

Костин заявил, что проект по созданию регионального авиаперевозчика пока «не склеивается»

ТАССвчера в 14:48

Глава ВТБ прокомментировал заморозку проекта по созданию региональной авиакомпании

Коммерсантъвчера в 21:02
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В сети появилось видео Неймара с обвинившей его в изнасиловании девушкой

В сети появилась видеозапись времяпровождения нападающего "ПСЖ" Неймара и обвинившей его в изнасиловании девушки в отеле, сообщает "Советский спорт".
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Мэр Омска Оксана Фадина упала во время инспекции одного из округов города после того, как к ней обратились граждане.
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На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана Большая Удина. Об этом сообщают ученые из Сибирского отделения РАН.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».
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Текст Союзного договора России и Белоруссии не вызывает спекуляций о том, что этот документ ставит целью вывести кого-то на "президентский трон", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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При взрыве в аэропорту в Нью-Мексико пострадали 12 человек

По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва в среду в аэропорту в штате Нью-Мексико, двое из них госпитализированы.
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В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук, директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета.
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