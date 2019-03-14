Экономика

Костин назвал «чрезмерной мерой» арест КалвиРБК 06:04

Арест основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви является чрезмерным, а дело в отношении него вызывает много вопросов. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, сообщает ТАСС.
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Бизнесмены на встрече с Путиным осудили арест Калви

News.ru09:02

Андрей Костин назвал арест Майкла Калви чрезмерной мерой

Коммерсантъ07:10

Костин считает арест основателя Baring Vostok Калви «чрезмерной мерой»

Rambler News Service06:01

Костин назвал арест Майкла Калви чрезмерной мерой

ТАСС06:05

Костин назвал «чрезмерной мерой» арест Калви

РБК06:04

Костин: обстоятельства дела Калви непонятны для бизнеса

Вести.Финанс07:01

Костин: Основателя инвестиционного банка Бэринг Восток Майкла Калви можно было оставить на свободе

Эхо Москвы05:30
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Певицу Юлию Началову перевели из реанимации

Обновлено вчера в 12:41
Кино

Первый канал отказался от показа в эфире фильма о Майкле Джексоне

Первый канал покажет документальный фильм "Покидая Неверленд" о Майкле Джексоне на своем сайте, а не в эфире, сообщила РИА Новости руководитель дирекции общественных связей телеканала Лариса Крымова.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Готовившие теракты боевики ИГ уничтожены на Ставрополье

В Ставропольском крае уничтожены двое готовивших теракты боевиков.
Обновлено в 08:46
Экономика

Акции «Черкизово» на бирже взлетели в цене на 50%

Акции группы «Черкизово», одного из крупнейших российских производителей мяса, взлетели в цене на 50%, обновив исторический максимум.
Обновлено в 08:35
Политика

Мэр Липецка подал заявление об отставке и идёт в отпуск

Глава администрации Липецка Сергей Иванов подал в городской совет депутатов заявление о досрочном сложении полномочий с 30 марта 2019 года.
Обновлено в 07:52
Политика

В России запретили полеты Boeing 737 MAX

Росавиация ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX в воздушном пространстве России до особого распоряжения, сообщил глава ведомства Александр Нерадько.
Обновлено в 06:11
Политика

Венедиктов сохранил пост главного редактора «Эха Москвы»

Собрание журналистов «Эха Москвы» большинством голосов переизбрало Алексея Венедиктова на должность главного редактора радиостанции на следующие пять лет, сообщает радиостанция.
Обновлено в 08:39
Политика

Путин призвал снизить ставки по ипотеке до 8%

Президент России Владимир Путин призвал снизить ставки по ипотеке до 8% годовых и менее к 2024 году.
Обновлено в 08:11
Политика

МИД Швеции прокомментировал ситуацию вокруг российского дипломата

Ранее издание Dagens Nyheter со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве сообщило, что накануне МИД Швеции вызывал российского посла Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы страну покинул один из дипломатов.
Обновлено в 09:12
Транспорт

РЖД открыли продажу билетов в поезда с новыми плацкартными вагонами

Первые плацкартные вагоны с модернизированным интерьером начнут курсировать в составах поездов из Ростова-на-Дону в Москву и из Москвы в Анапу в середине марта.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Несколько лет в Благовещенске онкобольных детей заражали гепатитом С

В онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске в течение нескольких лет более 100 детей заразились гепатитом C. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM в гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы отрицать не стали, однако от подробных комментариев по данной ситуации отказались.
Обновлено вчера в 22:17
Общество

Глава СПЧ предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи

Глава Совета по правам человека Михаил Федотов предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи.
Обновлено в 09:09
Политика

Почти 90 процентов крымчан на референдуме снова выбрали бы Россию

Справка "РГ" 16 марта 2014 года в Крыму 96,77 процентов избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России в качестве субъекта федерации.
Обновлено в 08:12
Общество

Суд не удовлетворил иск к «ВКонтакте» из-за разглашения личных данных

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга не удовлетворил иск жительницы Уфы к соцсети "ВКонтакте" о возмещении морального вреда в размере 100 тысяч рублей за разглашение личных данных пользователя правоохранительным органам, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 08:07
Политика

Школьница из Швеции номинирована на Нобелевскую премию мира

Обновлено в 04:15
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Российские пранкеры разыграли венесуэльского оппозиционера Гуайдо

Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес

Линдси Лохан выругалась на русском

Актриса Линдси Лохан прокомментировала сообщение российского издания о проблемах с доступом к Instagram.
Обновлено в 07:50
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Главу криминального клана Гамбино застрелили в Нью-Йорке

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Госдума приняла закон о наказании лидеров ОПГ

Госдума приняла закон об ужесточении уголовной ответственности за создание организованных преступных группировок.
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Греф назвал главную проблему России

Глава Сбербанка Герман Греф назвал главную проблему России. По его словам, ею является отсутствие эффективной системы госуправления.
Обновлено в 08:48
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В аэропорту Ноябрьска спецмашина столкнулась с самолетом

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Депутат Госдумы от «Единой России» — диабетикам: «Есть надо меньше»

Депутат Государственной думы РФ Николай Герасименко («Единая Россия») считает, что больные диабетом жители России смогут избавиться от инсулиновой зависимости, если похудеют.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

Госдума обсудит культивацию опийного мака

Сегодня, 14 марта, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о культивировании наркосодержащих растений, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика

Россия решила созвать арбитраж по спору с ЕС в ВТО

В январе 2017 года Россия решила оспорить антидемпинговые пошлины ЕС в ВТО.
Обновлено в 08:02
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Глава Украинского института нацпамяти ответил на обвинения СК

Ранее СК возбудил дело против главы Украинского института нацпамяти "по факту реабилитации нацизма".
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Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»

Студия Marvel опубликовала новый трейлер к фильму "Мстители: Финал".
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Чемпиона Универсиады Березина дисквалифицировали на 4 года за допинг

Российский лыжник Егор Березин получил дисквалификацию на 4 года за нарушение антидопинговых правил.
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Президиум ЦК КПРФ решил передать депутатский мандат Жореса Алферова бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину, сообщил РИА Новости руководитель партии Геннадий Зюганов.
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Представители силовых ведомств и Народной милиции ЛНР обеспечили переход военнослужащего ВСУ Сергея Магденко на сторону Народной республики.
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Российский физик получил премию Национальной академии наук США

Россиянин Алексей Мельников получил престижную премию Национальной академии наук США за научные публикации, связывающие машинный интеллект и эксперименты в квантовой физике.
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук, директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета.
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