Экономика
Костин назвал «чрезмерной мерой» арест КалвиРБК 06:04
Арест основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви является чрезмерным, а дело в отношении него вызывает много вопросов. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, сообщает ТАСС.
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 11:08, Ашберн
Шоу-бизнес
Представитель Юлии Началовой рассказала о состоянии певицы
Обновлено в 09:10
Политика
Глава Сбербанка Герман Греф назвал главную проблему России
Глава крупнейшего российского банка — Сбербанка — Герман Греф назвал главную проблему России.
Обновлено в 09:42
Политика
Грудинин получит мандат Жореса Алфёрова в Госдуме
Президиум КПРФ принял решение передать мандат умершего депутата от фракции Жореса Алфёрова бывшему кандидату в президенты от партии Павлу Грудинину.
Обновлено в 09:50
Общество
Глава СПЧ предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи
Глава Совета по правам человека Михаил Федотов предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи.
Обновлено в 09:09
Политика
Опрос показал отношение крымчан к присоединению полуострова к России
Как отмечается на сайте ВЦИОМа, три четверти (72%) участников опроса заявили, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни и жизни их семьи.
Обновлено в 09:15
Экономика
Reuters оценил вложения «Роснефти» в Венесуэлу в $9 млрд
«Роснефть» вложила около $9 млрд в проекты в Венесуэле начиная с 2010 года, однако пока так и не достигла уровня безубыточности, подсчитал Reuters на основе годовых отчетов компании и внутренних документов в период с 2012 по 2015 год.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Планировавшие теракт сторонники ИГ ликвидированы в Ставропольском крае
В Ставропольском крае нейтрализованы двое бандитов, планировавших теракт. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
Обновлено в 06:44
Кино
Российские кинотеатры прекратили бойкотировать мультфильм «Гурвинек»
Российские кинотеатры прекратили бойкотировать мультфильм "Гурвинек". Его начнут показывать с 16-го марта.
Обновлено в 10:32
Политика
Глава Липецка досрочно подал в отставку
«Сергей Иванов обратился в городской совет депутатов с заявлением о досрочном сложении полномочий с 30 марта 2019 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:14
Политика
Россия запретила полеты Boeing 737 Max
Россия присоединилась к ним только 14 марта. О закрытии воздушного пространства объявил глава Росавиации Александр Нерадько.
Обновлено в 06:21
Политика
СПЧ попросил Путина отклонить законы о фейках и оскорблении властей
Президентский Совет по правам человека (СПЧ) попросил главу государства Владимира Путина отклонить и направить на доработку законы о наказании за фейковые новости и оскорбления властей и государственных символов в интернете.
Обновлено в 10:41
Политика
Телеведущего Брилева исключили из общественного совета при Минобороны
Телеведущего Сергея Брилева исключили из общественного совета при Минобороны.
Обновлено в 09:50
Экономика
Первая попытка ЦБ продать санируемый банк провалилась
ЦБ решил санировать АТБ в апреле прошлого года. На тот момент банк занимал 60-е место по величине активов среди российских банков.
Обновлено в 06:00
Политика
Путин на закрытой встрече обсудил вопрос о защите прав бизнесменов
Банкир Андрей Костин рассказал, что на встрече главы государства с бизнесменами был поднят вопрос о судебных исках, с которым сталкиваются бизнесмены и о защите прав предпринимателей.
Обновлено в 10:25
Технологии
Хакеры атаковали «Яндекс» из-за уязвимости в реестре Роскомнадзора
Несколько дней назад компания Яндекс и другие российские интернет-холдинги подверглись мощной DNS-атаке (подмена записи в Domain Name System, системе доменных имен), сообщает РБК со ссылкой на источник в одной из отраслевых ассоциаций.
Обновлено в 08:12
Происшествия
«Обливший» зеленкой «Родину-мать» в фотошопе оппозиционер заплатит
В марте 2017 года, за несколько дней до публикации фото «облитой» зеленкой «Родины-матери», неизвестные забросали Навального шариками с зеленкой в Барнауле, куда он приехал, чтобы открыть свой избирательный штаб.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Главу криминального клана Гамбино застрелили в Нью-Йорке
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
США перебросили стратегические бомбардировщики в Европу
США перебросили в Европу три стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, которые могут нести ядерное оружие.
Обновлено в 10:39
Политика
Россиян станет больше за счет мигрантов
Речь идет о привлечении на российскую территорию 5-10 млн человек из Украины, Молдавии, Казахстана и Узбекистана.
Обновлено в 04:35
Политика
Глава Украинского института нацпамяти ответил на обвинения СК
Ранее СК возбудил дело против главы Украинского института нацпамяти "по факту реабилитации нацизма".
Обновлено в 07:55
Политика
Арам Габрелянов прокомментировал мем «МБХ медиа» с Путиным и Симоньян
Сотрудники «МБХ медиа» сделали главными действующими лицами мема Путина и Симоньян, а фото тайского борца с режимом заменили снимком Ходорковского в тюремной робе.
Обновлено в 10:33
Политика
Венедиктов сохранил пост главного редактора «Эха Москвы»
Собрание журналистов «Эха Москвы» большинством голосов переизбрало Алексея Венедиктова на должность главного редактора радиостанции на следующие пять лет, сообщает радиостанция.
Обновлено в 08:39
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»
Студия Marvel опубликовала новый трейлер к фильму "Мстители: Финал".
Обновлено в 09:11
Происшествия
В Киеве убит сотрудник администрации президента Украины
В Киеве на улице Багговутовской найдено тело Александра Бухтатого — сотрудника администрации президента Украины, сообщил 14 марта телеканал «Эспресо».
Обновлено в 06:12
Политика
Посол ответил на вопрос о вступлении Белоруссии в состав России
Российский посол в Белоруссии Михаил Бабич ответил на вопрос о вступлении Белоруссии в состав России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:32
Происшествия
Мать-одиночка с ребенком погибли в пожаре из-за обледенелых дорог
В поселке Богослово Владимирской области машины МЧС забуксовали на обледеневших дорогах, в итоге пожарные не успели спасти из огня мать и ребенка.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Аэродромная машина врезалась в самолет на Ямале
Проводившая противообледенительную обработку машина врезалась в самолет Airbus A320 в аэропорту города Ноябрьск на Ямале.
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Ингушетии перевернулась самоходная гаубица
В Ингушетии произошло ДТП с артиллерийской установкой. Об этом "РГ" сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Обновлено в 09:53
Авто
Названа дата запуска нового завода Mercedes-Benz в Подмосковье
Новый завод Mercedes-Benz, построенный в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начнет свою работу 3 апреля 2019 года.
Обновлено в 09:12