Хоккей

Костин извинился за своё поведение после матча Россия — США
RT на русском
04:24

Капитан молодёжной сборной России по хоккею Клим Костин извинился за своё поведение после полуфинального матча с командой США (1:2).
RT на русском04:24
Клим Костин
Хочу извиниться за своё поведение после матча с США. Увидел себя со стороны. Я очень хотел выиграть — для страны, для семьи, для партнёров. Из-за разочарования и боли я повёл себя плохо. Прошу прощения у всех спортсменов, болельщиков, поклонников хоккея. Я не должен был так себя вести.
— Клим Костин, российский хоккеистRT на русском 04:24

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Костин извинился за своё поведение после матча Россия — США

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