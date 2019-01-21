Футбол
Костин: ВТБ может взять под полный контроль ФК «Динамо»ТАСС вчера в 13:55
Банк ВТБ может получить полный контроль над московским футбольным клубом "Динамо". Об этом ТАСС в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
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Глава ВТБ подтвердил, что банк может купить «Динамо». Богатые времена все ближе?
Спорт день за днем03:36
«Вполне возможно». Костин подтвердил, что ВТБ может вернуть контроль над футбольным клубом «Динамо»
Телеканал 360°вчера в 14:18
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Футбол
Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА
Нападающий Федор Чалов подписал новый контракт с ЦСКА. Договор рассчитан до окончания сезона 2021/22.
Обновлено в 05:18
Футбол
Роналду приговорили к условному сроку и штрафу в €19 млн
Нападающего туринского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду приговорили к 23 месяцам условного заключения и штрафу на сумму более €19 млн по делу о неуплате налогов.
Обновлено в 05:14
Футбол
«Барселона» интересуется хавбеком «Сассуоло»
«Барселона» заинтересовалась еще одним игроком «Сассуоло». Полузащитник Стефано Сенси привлек внимание каталонского клуба.
Обновлено в 02:34
Футбол
Кокорину грозит замена коленного сустава
В противном случае футболисту грозит замена коленного сустава.
Обновлено в 04:05
Футбол
Гол Глушакова принес «Спартаку» победу над «Ростовом»
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу москвичей. До этого у красно-белых с пенальти отличился Луис Адриано.
Обновлено вчера в 13:50
Футбол
Промах Роналду с пенальти не помешал «Ювентусу» разгромить «Кьево»
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Футбол
«Ахмат» сыграл вничью с «Гонведом» в товарищеском матче
Футболисты грозненского "Ахмата" разошлись миром с венгерским "Гонведом" в контрольном матче на сборе в Турции.
Обновлено в 05:10
Футбол
Рабьо направил жалобу на «ПСЖ» из-за перевода в дубль
Обновлено вчера в 21:31
Футбол
Мачей Рыбус: «Вернусь в общую группу в среду»
Вечером сегодня не сыграю, но на следующий день вернусь в общую группу.
Обновлено в 04:34
Футбол
«Ньюкасл» интересуется защитником «Ахмата»
Руководство «Ньюкасла» проявляет интерес к защитнику «Ахмата» Миладу Мохаммади, сообщает Dailymail.
Обновлено вчера в 20:06
Футбол
Де Брейне: «Если „Ливерпуль“ станет чемпионом, это будет заслуженно»
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне считает, что лидирующий в английской Премьер-Лиге «Ливерпуль» заслуживает стать чемпионом.
Обновлено в 04:12
Футбол
«Манчестер Юнайтед», «Интер» и ЦСКА интересуются форвардом ПСВ
Издание отмечает, что интерес к Бергвейну ещё ранее проявляли московский ЦСКА, а также «Торино», «Бордо» и «Реал Сосьедад».
Обновлено в 03:51
Футбол
Эктор Бельерин выбыл до конца сезона из-за травмы
Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин получил травму в матче против «Челси» (2:0). Стал известен характер повреждения игрока.
Обновлено в 03:15
Футбол
Пицци покинул пост наставника сборной Саудовской Аравии
Рулевой сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци покинул занимаемую должность.
Обновлено в 01:24
Футбол
«Реал» может включить Хамеса в сделку по Эриксену
Обновлено в 02:10