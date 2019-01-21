Костин: ВТБ может взять под полный контроль ФК «Динамо»ТАСС вчера в 13:55

Банк ВТБ может получить полный контроль над московским футбольным клубом "Динамо". Об этом ТАСС в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

Костин: ВТБ может взять под полный контроль ФК «Динамо»

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