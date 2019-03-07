Футбол
Костас Манолас: «„Рома“ сделала все возможное»Спорт-Экспресс вчера в 22:56
|15′
Николо Дзаньоло
Эктор Эррера
|18′
Тикиньо Соарес
|26′
|37′
Даниэле Де Росси
Данилу Перейра
|45′+2′
|45′+4′
Даниэле Де Росси
Лоренцо Пеллегрини
Мусса Марега
|52′
|55′
Рик Карсдорп
|55′
Рик Карсдорп
Алессандро Флоренци
Пепе
|58′
|58′
Эдин Джеко
Хесус Корона
Ясин Браими
|69′
|77′
Иван Маркано
Бриан Кристанте
Тикиньо Соарес
Фернандо Андраде
|78′
|81′
Лоренцо Пеллегрини
Отавио
Эрнани Фортеш
|94′
|96′
Лоренцо Пеллегрини
Патрик Шик
Эдер Милитао
Макси Перейра
|103′
|116′
Алессандро Флоренци
Алекс Теллес
|117′
Алекс Теллес
|118′
|59%
|Владение мячом
|41%
|82%
|Процент точных передач
|68%
|14
|Удары в сторону ворот
|7
|9
|Удары в створ ворот
|2
|–
|Сейвы вратарём
|6
|1
|Офсайды
|3
|10
|Угловые
|8
|13
|Отборы
|12
|19
|Фолы
|19
|4
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|–
Порту
Расстановка 4‑4‑2
1
Касильяс
2
Перейра
28
Фелипе
33
Пепе
13
Теллес
7
Эрнани
16
Эррера
22
Перейра
8
Браими
11
Марега
37
Фернандо
1
Ольсен
44
Манолас
5
Жезус
4
Кристанте
24
Флоренци
42
Нзонзи
14
Шик
11
Коларов
22
Дзаньоло
9
Джеко
8
Перотти
Рома
Расстановка 3‑4‑3
Защитник "Ромы" Костас Манолас после поражения от "Порту" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) отметил, что команда сделала все возможное. Итальянская команда покинула турнир.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 04:34, Ашберн
Экономика
Абрамович продал ВТБ долю в «Первом канале»
Инвестиционное подразделение группы ВТБ — «ВТБ Капитал» — выкупило у принадлежащей Роману Абрамовичу компании ОРТ-КБ 20% акций «Первого канала», сообщает РБК.
Обновлено в 04:07
Общество
Госдума приняла закон о наказании за распространение фейковых новостей
Госдума приняла закон о наказании за распространение фейковых новостей в третьем, окончательном чтении.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Безработная из-за долгов «заказала» экс-замминистра ЖКХ Подмосковья
В 2015 году экс-замминистра ЖКХ Подмосковья Евгения Харитонова приговорили к семи годам заключения по делу об убийстве липецкого депутата Михаила Пахомова, однако позднее он был условно-досрочно освобожден.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Красноярске попытались поджечь здание администрации
В Красноярске полиция задержала двух подозреваемых в попытке поджога здания городской администрации, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Обновлено в 02:58
Общество
ВЦИОМ выяснил пожелания женщин к подаркам на 8 Марта
Обновлено в 02:56
Экономика
Варданян назвал вымыслом данные об офшорной сети «Тройки»
Материалы Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) об инвесткомпании «Тройка Диалог» содержат «вырванную из контекста информацию, интерпретации и вымысел», заявил бывший глава компании Рубен Варданян.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
Конструкторы оборудовали танк «Армата» санузлом
На форуме "Армия-2018" Минобороны России подписало контракт о закупке у "Уралвагонзавода" 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе "Армата".
Обновлено в 04:21
Политика
В Греции освободили задержанного по запросу Украины россиянина
В Греции освобождён российский гражданин Евгений Калинин, который был задержан по запросу Украины. Об этом заявил адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 01:56
Спорт
Биатлонист Иванов победил в гонке преследования на Универсиаде
Российский биатлонист Дмитрий Иванов завоевал золото в гонке преследования на 12,5 км на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
На видео попал перехват самолета-разведчика США у границ России
Минобороны опубликовало видео перехвата истребителем Су-27 американского самолета-разведчика RC-135 ВВС в небе над Балтийским морем.
Обновлено в 02:37
Политика
В Новороссийске задержали несколько граждан США
В Новороссийске задержаны несколько граждан США. Данную информацию 6 марта подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 15:36
Общество
Шнуров в стихах высмеял слова волгоградского депутата о «тунеядцах»
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только "тунеядцы и алкоголики".
Обновлено в 04:10
Происшествия
На Чукотке пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы
Пассажирский самолет Bombardier DHC-8 авиакомпании "Аврора" при приземлении на аэродроме "Купол" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 01:36
Экономика
МТС заплатит США крупный штраф в рамках дела о коррупции в Узбекистане
Российский мобильный оператор МТС выплатит США штраф в размере 850 миллионов долларов по делу о "дочке" в Узбекистане, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Экс-замглавы Спецстроя получил восемь лет колонии
Щербинский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего первого заместителя директора Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) Александра Загорулько, признав его виновным в мошенничестве и получении взятки.
Обновлено в 00:42
Политика
На создание композитного крыла для МС-21 выделят почти 3 млрд рублей
Под самые жесткие американские санкции, запрещающие любое сотрудничество, «Аэрокомпозит» попал осенью 2018 г.
Обновлено в 02:42
Экономика
Браудер направил властям Швеции жалобу на Swedbank
Основатель британского инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер, осужденный в России, направил заявление в Управление по борьбе с экономическими преступлениями, прокуратуру и в полицию Швеции по поводу причастности банка Swedbank к отмыванию денег.
Обновлено в 02:12
Политика
Алену Апину раскритиковали за высказывания о Крыме
Известная российская певица Алена Апина дала интервью русскоязычной службе немецкого издания Deutsche Welle.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Поклонская собрала компромат на депутатов Госдумы
Работа в комиссии ГД РФ по этике и контролю за доходами позволила Поклонской собрать компрометирующие коллег по парламенту сведения.
Обновлено в 01:59
Происшествия
СК начал проверку после отравления 14 детей в детском саду в Дагестане
Доследственная проверка проводится после отравления 14 детей в детском саду в Магарамкентском районе Дагестана, сообщает пресс-служба СК РФ по республике.
Обновлено вчера в 13:03
Политика
Украина призвала Google «исправить» отображение Крыма на картах
Посол Украины в США Валерий Чалый обратился к руководству компании Google, призвав «исправить» отображение Крыма на всех картах.
Обновлено в 03:26
Общество
Роскачество дало советы по выбору натурального шоколада
Эксперты Российской системы качества (Роскачество) накануне Международного женского дня рассказали, как правильно выбрать вкусный и качественный шоколад.
Обновлено в 01:25
Общество
Супруга Рогозина решила создать фан-клуб Роскосмоса
Супруга гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина Татьяна заявила, что создаст фан-клуб госкорпорации, который отразит информационные атаки на Роскосмос.
Обновлено в 04:07
Политика
Путин обсудил с Совбезом усиление разведдеятельности у границ России
Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России «возросшую интенсивность военно-разведывательной деятельности» других стран у границ государства.
Обновлено в 03:31
Экономика
Госдума уточняет правила использования маткапитала для ипотеки
Закон о новых правилах использования средств материнского капитала Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 марта.
Обновлено в 03:54