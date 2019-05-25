Политика
Коста-Рика отменила визы для туристов из РоссииREGNUM вчера в 22:12
Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая. Граждане России могут без виз ехать в Коста-Рику на 90 дней.
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с чего всё началось
Межправительственное соглашение о взаимной отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступает в силу 25 мая. Россияне смогут находиться в центральноамериканской республике в течение 90 дней без оформления визового документа.ТАССвчера в 17:07
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Политика
Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков
Международный трибунал по морскому праву требует от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Российский стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
Российский тяжелый ударный стелс-беспилотник «Охотник» в начале весны впервые поднялся в воздух с взлетно-посадочный полосы Новосибирского авиационного завода им. Чкалова.
Обновлено вчера в 19:28
Кино
Тарантино рассказал о выходе расширенной версии «Однажды в Голливуде»
Режиссер рассказал, что первоначальная версия фильма была более четырех часов, потом ее сократили.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
Бывшие военные США призвали Трампа не допустить войну с Ираном
Около 70 бывших высокопоставленных военных США опубликовали в War on the Rocks письмо к президенту США Дональду Трампу с просьбой не допустить роста напряженности и войны с Ираном.
Обновлено в 04:08
Политика
Протестующие против концерта Темниковой в Одессе сожгли флаг РФ
Обновлено вчера в 21:17
Космос
Раскрыты причины неудачи Лунной программы СССР
Американские эксперты считают, что существенно затормозила развитие лунной программы СССР хаотичная система управления: бюрократические препоны и капризы руководства привели к тому, что система забуксовала.
Обновлено вчера в 02:46
Происшествия
Пострадавших от взрыва в Лионе стало больше
Количество пострадавших при взрыве во французском Лионе возросло до 13 человек.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.
Обновлено в 02:39
Хоккей
Овечкин мощным приемом отправил американца на скамейку сборной России
Нападающий сборной России Александр Овечкин во время четвертьфинала чемпионата мира против команды США совершил мощный силовой прием.
Обновлено вчера в 02:08
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
Десять альпинистов погибли за неделю при восхождении на Эверест
Отмечается, что всего с начала альпинистского сезона в Гималаях при покорении вершин выше восьми тысячи метров погибли 20 человек.
Обновлено в 06:17
Политика
Глава Генштаба ВСУ заявил, что Украина потеряла Крым раньше 2014 года
Новый начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак считает, что Россия хотела «забрать Крым» с того момента, как Украина получила независимость.
Обновлено в 05:48
Кино
Фото: Сильвестр Сталлоне представил нового «Рэмбо» в Каннах
Сталлоне приехал на Каннский фестиваль, где представил отрывки из новой картины, после чего будет показана отреставрированная версия фильма «Рэмбо: Первая кровь» Теда Котчеффа.
Обновлено вчера в 10:01
Общество
Соловьев согласился встретиться с обещавшим дать ему «леща» уральцем
Телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с екатеринбургским активистом Антоном Дербеневым.
Обновлено в 05:40
Политика
Лидер голландской оппозиции допустил вину Украины в крушении MH17
Член Европарламента, лидер голландской евроскептической партии «Форум за дмократию» Тьерри Боде считает, что Укарина может быть виновна в гибели самолета, выполнявшего рейс MH17 и сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:39
Кино
Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда»
Российский режиссёр Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру.
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия
«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске
Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Шоу-бизнес
Жасмин опровергла слухи о том, что является матерью сына Киркорова
Исполнительница Жасмин опровергла слухи, которые недавно появились в отечественной прессе.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Объявившая о пополнении Дубцова выбирает имя малышу
Ирина Дубцова призналась, что у девочки пока нет имени. Звезда попросила поклонников помочь с выбором клички.
Обновлено в 05:57
Гаджеты
Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж
Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж.
Обновлено в 05:30
Технологии
Атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Санкт-Петербурге
В городе Санкт-Петербурге со стапелей Балтийского завода спустят на воду один из трёх самых больших и мощных атомных ледоколов в мире.
Обновлено в 01:38
Хоккей
Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ-2019
Обновлено в 03:40
Общество
Новейший круизный лайнер «Петр Великий» спущен на воду
Завод "Лотос" объявил о спуске на воду первого круизного лайнера проекта PV300VD, сообщает Морское инженерное бюро.
Обновлено вчера в 10:20
Общество
Уличные художники украсили центр Екатеринбурга православными куполами
Команда Jesus gang украсила центр Екатеринбурга православной символикой.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
Поклонская объяснила, чем важна для России поддержка Сирии
Поклонская выразила уверенность, что разруха от войны в Сирии пройдет и в стране все наладится.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Подмосковье женщина покусала и избила полицейских
Уголовное дело возбудили в подмосковном Пушкино в отношении 23-летней женщины, которая, по предварительным данным, покусала и избила полицейских, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап отбыли в свадебное путешествие
View this post on Instagram #honeymoon @realpotap A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on May 25, 2019 at 2:02am PDT Судя по всему, молодожены в свадебное путешествие отправились на частном самолете.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Как минимум 15 человек погибли при пожаре в ТЦ в Индии
Обновлено вчера в 09:26