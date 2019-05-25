Политика

Коста-Рика отменила визы для туристов из РоссииREGNUM вчера в 22:12

Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая. Граждане России могут без виз ехать в Коста-Рику на 90 дней.
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Россияне с 25 мая смогут посещать Коста-Рику без виз

Межправительственное соглашение о взаимной отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступает в силу 25 мая. Россияне смогут находиться в центральноамериканской республике в течение 90 дней без оформления визового документа.
ТАССвчера в 17:07

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Коста-Рика отменила визы для российских туристов

ТК Звезда06:49

Россияне с 25 мая смогут посещать Коста-Рику без виз

ТАССвчера в 17:07

Россиянам открыли безвизовый въезд еще в одну страну

Российская газетавчера в 23:00

Россиянам позволили посещать Коста-Рику без виз

Газета.Ruвчера в 18:19

Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 мая

RT на русскомвчера в 17:51

Россиянам открыли безвизовый въезд в Коста-Рику

РЕН ТВвчера в 17:13

Соглашение о безвизовом въезде россиян в Коста-Рику вступает в силу с сегодняшнего дня

Эхо Москвы02:00
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Политика

Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков

Международный трибунал по морскому праву требует от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие

Российский стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Российский тяжелый ударный стелс-беспилотник «Охотник» в начале весны впервые поднялся в воздух с взлетно-посадочный полосы Новосибирского авиационного завода им. Чкалова.
Обновлено вчера в 19:28
Кино

Тарантино рассказал о выходе расширенной версии «Однажды в Голливуде»

Режиссер рассказал, что первоначальная версия фильма была более четырех часов, потом ее сократили.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие

Бывшие военные США призвали Трампа не допустить войну с Ираном

Около 70 бывших высокопоставленных военных США опубликовали в War on the Rocks письмо к президенту США Дональду Трампу с просьбой не допустить роста напряженности и войны с Ираном.
Обновлено в 04:08
Политика

Протестующие против концерта Темниковой в Одессе сожгли флаг РФ

Обновлено вчера в 21:17
Космос

Раскрыты причины неудачи Лунной программы СССР

Американские эксперты считают, что существенно затормозила развитие лунной программы СССР хаотичная система управления: бюрократические препоны и капризы руководства привели к тому, что система забуксовала.
Обновлено вчера в 02:46
Происшествия

Пострадавших от взрыва в Лионе стало больше

Количество пострадавших при взрыве во французском Лионе возросло до 13 человек.
Обновлено вчера в 17:52
Политика

В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.
Обновлено в 02:39
Хоккей

Овечкин мощным приемом отправил американца на скамейку сборной России

Нападающий сборной России Александр Овечкин во время четвертьфинала чемпионата мира против команды США совершил мощный силовой прием.
Обновлено вчера в 02:08
Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 17:38
Происшествия

Во Владивостоке оштрафуют родителей выпускницы после инцидента в школе

Обновлено в 06:26
Происшествия

Десять альпинистов погибли за неделю при восхождении на Эверест

Отмечается, что всего с начала альпинистского сезона в Гималаях при покорении вершин выше восьми тысячи метров погибли 20 человек.
Обновлено в 06:17
Политика

Глава Генштаба ВСУ заявил, что Украина потеряла Крым раньше 2014 года

Новый начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак считает, что Россия хотела «забрать Крым» с того момента, как Украина получила независимость.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Более 50 человек пострадали из-за пожара на судне в Таиланде

Обновлено в 05:35
Кино

Фото: Сильвестр Сталлоне представил нового «Рэмбо» в Каннах

Сталлоне приехал на Каннский фестиваль, где представил отрывки из новой картины, после чего будет показана отреставрированная версия фильма «Рэмбо: Первая кровь» Теда Котчеффа.
Обновлено вчера в 10:01
Общество

Соловьев согласился встретиться с обещавшим дать ему «леща» уральцем

Телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с екатеринбургским активистом Антоном Дербеневым.
Обновлено в 05:40
Политика

Лидер голландской оппозиции допустил вину Украины в крушении MH17

Член Европарламента, лидер голландской евроскептической партии «Форум за дмократию» Тьерри Боде считает, что Укарина может быть виновна в гибели самолета, выполнявшего рейс MH17 и сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:39
Кино

Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда»

Российский режиссёр Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру.
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия

«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске

Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Шоу-бизнес

Жасмин опровергла слухи о том, что является матерью сына Киркорова

Исполнительница Жасмин опровергла слухи, которые недавно появились в отечественной прессе.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

Объявившая о пополнении Дубцова выбирает имя малышу

Ирина Дубцова призналась, что у девочки пока нет имени. Звезда попросила поклонников помочь с выбором клички.
Обновлено в 05:57
Гаджеты

Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж

Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж.
Обновлено в 05:30
Технологии

Атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Санкт-Петербурге

В городе Санкт-Петербурге со стапелей Балтийского завода спустят на воду один из трёх самых больших и мощных атомных ледоколов в мире.
Обновлено в 01:38
Хоккей

Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ-2019

Обновлено в 03:40
Общество

Новейший круизный лайнер «Петр Великий» спущен на воду

Завод "Лотос" объявил о спуске на воду первого круизного лайнера проекта PV300VD, сообщает Морское инженерное бюро.
Обновлено вчера в 10:20
Общество

Уличные художники украсили центр Екатеринбурга православными куполами

Команда Jesus gang украсила центр Екатеринбурга православной символикой.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие

Поклонская объяснила, чем важна для России поддержка Сирии

Поклонская выразила уверенность, что разруха от войны в Сирии пройдет и в стране все наладится.
Обновлено в 04:57
Происшествия

В Подмосковье женщина покусала и избила полицейских

Уголовное дело возбудили в подмосковном Пушкино в отношении 23-летней женщины, которая, по предварительным данным, покусала и избила полицейских, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап отбыли в свадебное путешествие

View this post on Instagram #honeymoon @realpotap A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on May 25, 2019 at 2:02am PDT Судя по всему, молодожены в свадебное путешествие отправились на частном самолете.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Как минимум 15 человек погибли при пожаре в ТЦ в Индии

Обновлено вчера в 09:26
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