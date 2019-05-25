Политика
Коста-Рика отменила визы для туристов из РоссииREGNUM вчера в 22:12
Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая. Граждане России могут без виз ехать в Коста-Рику на 90 дней.
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Межправительственное соглашение о взаимной отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступает в силу 25 мая. Россияне смогут находиться в центральноамериканской республике в течение 90 дней без оформления визового документа.ТАССвчера в 17:07
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Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
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В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
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Происшествия
К расследованию взрыва в Лионе подключились около сотни следователей
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Экономика
РЖД опубликовали доходы гендиректора компании Белозерова
Общие доходы генерального директора ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олега Белозерова в 2018 году составили 220,153 миллиона рублей, говорится в опубликованных в субботу материалах компании.
Обновлено в 10:06
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Учительницу русского языка попросили перестать калечить души детей
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Общество
Соловьев согласился встретиться с пообещавшим дать ему «леща» уральцем
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Обновлено в 05:40
Происшествия
Размотавшийся трос повредил фюзеляж SSJ 100 при посадке в Ижевске
Доследственная проверка началась в связи с инцидентом с тросом заземления, повредившим самолет, прибывший в пятницу из Москвы в Ижевск.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек
В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Музыка
Дочь Алсу отказалась принимать участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Напомним, в финале детского «Голоса» дочь певицы Алсу Микелла Абрамова получила более 56% зрительских голосов и стала победительницей проекта.
Обновлено вчера в 14:44
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Задержана замглавы УФНС по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено вчера в 08:46
Интернет
Страховая компания в США допустила утечку данных клиентов
Ранее News.ru писал, что доступ к файлам и электронным документам с прошлого места работы сохраняют 20% россиян.
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Шоу-бизнес
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Спорт
Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение
Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Севастополе сгорел дельфинарий
По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Футбол
«Тамбов» выиграл первенство ФНЛ, «Балтика», «Факел» и «Сибирь» вылетели
По итогам первенства ФНЛ прямые путевки в Российскую премьер-лигу завоевали "Тамбов" (1-е место, 73 очка) и "Сочи" (2-е место, 69), в стыковых матчах за повышение в классе сыграют "Томь" (3-е место, 64) и "Нижний Новгород" (4-е место, 62).
Обновлено в 10:23
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БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
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Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали новую военную стратегию НАТО
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, что альянс планирует представить новую военную стратегию в связи с "угрозой" России.
Обновлено в 09:30
Политика
Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17
Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
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«Кристине Орбакайте - 48»: Интересные факты из биографии дочери Примадонны
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На Бали произошло извержение вулкана Агунг
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Космос
Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска
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Обновлено в 05:39
Музыка
Сергей Лазарев расскажет о трагедиях на сцене и в личной жизни
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Политика
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Армия и оружие
Военный технополис «Эра» в Анапе впервые принял конкурс «Центр управления»
Ежегодный всеармейский конкурс профессионального мастерства «Центр управления» впервые прошел в военном инновационном технополисе «Эра» в городе Анапа.
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