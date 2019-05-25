Коста-Рика отменила визы для туристов из РоссииREGNUM вчера в 22:12

Межправительственное соглашение о взаимной отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступает в силу 25 мая. Россияне смогут находиться в центральноамериканской республике в течение 90 дней без оформления визового документа.

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Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая. Граждане России могут без виз ехать в Коста-Рику на 90 дней.

Коста-Рика отменила визы для туристов из России

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