Коста-Рика отменила визы для туристов из РоссииREGNUM вчера в 22:12

Как отметили в МИД РФ, граждане России, являющиеся владельцами действительных паспортов, дающих право на пересечение границы, за исключением дипломатических и служебных паспортов, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Республики Коста-Рика неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.

с чего всё началось

Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая. Граждане России могут без виз ехать в Коста-Рику на 90 дней.

Коста-Рика отменила визы для туристов из России

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