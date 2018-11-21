Политика

Косово ввело тариф в 100% на импорт товаров из Сербии и Боснии
Коммерсантъ
вчера в 16:55

Власти частично признанной Республики Косово объявили о введении 100%-го тарифа на импорт всех товаров из Сербии и Боснии, сообщает AP. Это произошло на фоне усилившейся дипломатической напряженности — ранее Косово не приняли в Интерпол из-за «проводимой Сербией кампании», как посчитали в Приштине.
Коммерсантъвчера в 16:55

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Сербские власти решили не принимать ответных мер в отношении Косово из-за введения пошлин на сербские товары

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Косово ввело тариф в 100% на импорт товаров из Сербии и Боснии

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Политика

«Газпром» определился с маршрутом «Турецкого потока»

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Армия и оружие

Умер начальник ГРУ Игорь Коробов

"На 63-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался начальник главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации — заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Коробов Игорь Валентинович", — говорится в сообщении.
Обновлено в 00:45
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Военным США разрешили стрелять на поражение на мексиканской границе

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли подписал постановление, разрешающее американским военнослужащим, дислоцированным на границе США с Мексикой, применять силу и защищать сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие

Умер старейший ветеран, переживший Перл-Харбор

В США на 107-м году жизни скончался Рэй Чавес, который пережил атаку японской армии на военно-морскую базу Соединенных Штатов Перл-Харбор.
Обновлено в 00:17
Политика

На Украине рассказали о пьянстве Порошенко во время «евромайдана»

Глава Социалистической партии Украины Илья Кива рассказал, как действующий украинский лидер Пётр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко «пьянствовали» во время массовых протестов осенью 2013 — зимой 2014 годов, вошедших в историю под названием «евромайдан».
Обновлено в 00:30
Политика

Минздрав поддержал идею обязать компании оплачивать работникам фитнес

Министерство здравоохранения России поддерживает инициативу депутата Госдумы Дмитрия Свищева, предложившего обязать крупные компании оплачивать сотрудникам занятия спортом.
Обновлено в 00:41
Армия и оружие

В Совфеде предложили обновить условия применения ядерного оружия

Сенаторы предложили обновить российскую концепцию применения ядерного оружия.
Обновлено в 00:10
Политика

Госсекретарь США поздравил Ким Чон Яна с избранием главой Интерпола

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил с избранием президентом Интерпола представителя Южной Кореи Ким Чон Яна и назвал его правильным человеком, который сможет сохранить верховенство закона и сделать мир более безопасным местом в одном из наиболее важных правоохранительных органов мира.
Обновлено вчера в 20:26
Политика

США считают лучшим исходом возврат России к соблюдению ДРСМД

Соединенные Штаты выразили надежду на то, что Россия продемонстрирует стремление вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:28
Армия и оружие

Госдеп США призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне

Американский госдепартамент призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне, чтобы ускорить распространение помощи для борьбы с острым гуманитарным кризисом.
Обновлено вчера в 22:14
Политика

МИД предостерег Украину от авантюр в Азовском море

Обновлено в 00:31
Политика

Медведев разрешил ввоз праворульных автомобилей без ЭРА-ГЛОНАСС

Председатель правительства России Дмитрий Медведев разрешил в течение года ввозить автомобили с рулем справа без установки на них системы ЭРА-ГЛОНАСС.
Обновлено в 00:05
Политика

Правительство передало «Ростеху» 92,3% акций ОАК

Правительство России распорядилось передать госкорпорации «Ростех» находящиеся в федеральной собственности 92,31% акций ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК).
Обновлено в 00:39
Политика

Санчес и Мэй провели телефонный разговор о соглашении по Brexit

Санчес заявил Мэй, что Испания проголосует против соглашения на заседании Европейского совета 25 ноября, если в нем не будет зафиксировано, что Испания и Великобритания будут напрямую вести переговоры по поводу Гибралтара, пишет агентство.
Обновлено вчера в 22:49
Армия и оружие

США призвали ЕС создавать армию в «полном согласии» с НАТО

Соединенные Штаты Америки призвали Европейский Союз создавать армию в «полном согласии» с НАТО.
Обновлено в 00:45
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Республика Косово
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Частично признанное государство в Юго-Восточной Европе, на Балканском полуострове, в географическом регионе Косово. Столица - Приштина.
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Государство в юго-восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова и частично Паннонской низменности, не имеющее выхода к морю. Член ООН с 2000 года, 1 марта 2012 года официально приобрела статус кандидата в члены Евросоюза.
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