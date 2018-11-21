Политика
Власти частично признанной Республики Косово объявили о введении 100%-го тарифа на импорт всех товаров из Сербии и Боснии, сообщает AP. Это произошло на фоне усилившейся дипломатической напряженности — ранее Косово не приняли в Интерпол из-за «проводимой Сербией кампании», как посчитали в Приштине.
Коммерсантъвчера в 16:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 00:49, Ашберн
Политика
«Газпром» определился с маршрутом «Турецкого потока»
Обновлено в 00:44
Армия и оружие
Умер начальник ГРУ Игорь Коробов
"На 63-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался начальник главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации — заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Коробов Игорь Валентинович", — говорится в сообщении.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие
Военным США разрешили стрелять на поражение на мексиканской границе
Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли подписал постановление, разрешающее американским военнослужащим, дислоцированным на границе США с Мексикой, применять силу и защищать сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
Умер старейший ветеран, переживший Перл-Харбор
В США на 107-м году жизни скончался Рэй Чавес, который пережил атаку японской армии на военно-морскую базу Соединенных Штатов Перл-Харбор.
Обновлено в 00:17
Политика
На Украине рассказали о пьянстве Порошенко во время «евромайдана»
Глава Социалистической партии Украины Илья Кива рассказал, как действующий украинский лидер Пётр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко «пьянствовали» во время массовых протестов осенью 2013 — зимой 2014 годов, вошедших в историю под названием «евромайдан».
Обновлено в 00:30
Политика
Минздрав поддержал идею обязать компании оплачивать работникам фитнес
Министерство здравоохранения России поддерживает инициативу депутата Госдумы Дмитрия Свищева, предложившего обязать крупные компании оплачивать сотрудникам занятия спортом.
Обновлено в 00:41
Армия и оружие
В Совфеде предложили обновить условия применения ядерного оружия
Сенаторы предложили обновить российскую концепцию применения ядерного оружия.
Обновлено в 00:10
Политика
Госсекретарь США поздравил Ким Чон Яна с избранием главой Интерпола
Госсекретарь США Майк Помпео поздравил с избранием президентом Интерпола представителя Южной Кореи Ким Чон Яна и назвал его правильным человеком, который сможет сохранить верховенство закона и сделать мир более безопасным местом в одном из наиболее важных правоохранительных органов мира.
Обновлено вчера в 20:26
Политика
США считают лучшим исходом возврат России к соблюдению ДРСМД
Соединенные Штаты выразили надежду на то, что Россия продемонстрирует стремление вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:28
Армия и оружие
Госдеп США призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне
Американский госдепартамент призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне, чтобы ускорить распространение помощи для борьбы с острым гуманитарным кризисом.
Обновлено вчера в 22:14
Политика
МИД предостерег Украину от авантюр в Азовском море
Обновлено в 00:31
Политика
Медведев разрешил ввоз праворульных автомобилей без ЭРА-ГЛОНАСС
Председатель правительства России Дмитрий Медведев разрешил в течение года ввозить автомобили с рулем справа без установки на них системы ЭРА-ГЛОНАСС.
Обновлено в 00:05
Политика
Правительство передало «Ростеху» 92,3% акций ОАК
Правительство России распорядилось передать госкорпорации «Ростех» находящиеся в федеральной собственности 92,31% акций ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК).
Обновлено в 00:39
Политика
Санчес и Мэй провели телефонный разговор о соглашении по Brexit
Санчес заявил Мэй, что Испания проголосует против соглашения на заседании Европейского совета 25 ноября, если в нем не будет зафиксировано, что Испания и Великобритания будут напрямую вести переговоры по поводу Гибралтара, пишет агентство.
Обновлено вчера в 22:49
Армия и оружие
США призвали ЕС создавать армию в «полном согласии» с НАТО
Соединенные Штаты Америки призвали Европейский Союз создавать армию в «полном согласии» с НАТО.
Обновлено в 00:45