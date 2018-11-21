Политика

Косово ввело тариф в 100% на импорт товаров из Сербии и Боснии
Коммерсантъ
16:55

Власти частично признанной Республики Косово объявили о введении 100%-го тарифа на импорт всех товаров из Сербии и Боснии, сообщает AP. Это произошло на фоне усилившейся дипломатической напряженности — ранее Косово не приняли в Интерпол из-за «проводимой Сербией кампании», как посчитали в Приштине.
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