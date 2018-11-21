Политика
Власти частично признанной Республики Косово объявили о введении 100%-го тарифа на импорт всех товаров из Сербии и Боснии, сообщает AP. Это произошло на фоне усилившейся дипломатической напряженности — ранее Косово не приняли в Интерпол из-за «проводимой Сербией кампании», как посчитали в Приштине.
Коммерсантъ16:55
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Армия и оружие
Умер начальник ГРУ Игорь Коробов
Обновлено в 23:11
Политика
Экс-советник Авакова рассказал о пьяном Порошенко во время Евромайдана
Обновлено в 22:47
Армия и оружие
Белый дом разрешил войскам применять силу на границе с Мексикой
Администрация США разрешила находящимся на американо-мексиканской границе войскам применять силу в случае нападения мигрантов на сотрудников таможенной службы.
Обновлено в 22:51
Политика
«Газпром» выбрал маршрут поставок газа по «Турецкому потоку»
Компания "Газпром" выбрала маршрут поставок газа по газопроводу "Турецкий поток", сообщает в четверг газета "Коммерсант".
Обновлено в 23:06
Армия и оружие
Госдеп США призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне
Американский госдепартамент призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне, чтобы ускорить распространение помощи для борьбы с острым гуманитарным кризисом.
Обновлено в 22:14
Армия и оружие
Умер старейший ветеран, переживший Перл-Харбор
В США на 107-м году жизни скончался Рэй Чавес, который пережил атаку японской армии на военно-морскую базу Соединенных Штатов Перл-Харбор.
Обновлено в 23:01
Политика
Госсекретарь США поздравил Ким Чон Яна с избранием главой Интерпола
Госсекретарь США Майк Помпео поздравил с избранием президентом Интерпола представителя Южной Кореи Ким Чон Яна и назвал его правильным человеком, который сможет сохранить верховенство закона и сделать мир более безопасным местом в одном из наиболее важных правоохранительных органов мира.
Обновлено в 20:26
Политика
США считают лучшим исходом возврат России к соблюдению ДРСМД
Соединенные Штаты выразили надежду на то, что Россия продемонстрирует стремление вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 22:57
Политика
Санчес и Мэй провели телефонный разговор о соглашении по Brexit
Санчес заявил Мэй, что Испания проголосует против соглашения на заседании Европейского совета 25 ноября, если в нем не будет зафиксировано, что Испания и Великобритания будут напрямую вести переговоры по поводу Гибралтара, пишет агентство.
Обновлено в 22:49
Политика
МИД предостерег Украину от авантюр в Азовском море
Россия предостерегает Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть статус Азовского моря как внутренних вод двух стран, говорится в заявлении МИД.
Обновлено в 22:50
Армия и оружие
В Совфеде предложили обновить условия применения ядерного оружия
Сенаторы предложили обновить российскую концепцию применения ядерного оружия.
Обновлено в 22:06
Политика
Компания Facebook призналась в попытках очернить Apple и Google
Вице-президент Facebook по коммуникациям и политике Эллиот Шрейдж взял на себя ответственность за сотрудничество с фирмой Definers Public Affairs, публиковавшей статьи с критикой конкурентов.
Обновлено в 23:11
Армия и оружие
Мэттис пообещал установить наблюдательные пункты США на севере Сирии
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США установят наблюдательные пункты на севере Сирии, сообщает издание Daily Sabah.
Обновлено в 20:46
Политика
В Госдуме предложили пересмотреть осуждение ввода войск в Афганистан
К 30-летию вывода советских войск из Афганистана в Госдуме планируется принять заявление и постановление о пересмотре оценок афганских событий, сделанных в 1989 году Съездом народных депутатов, сказал Харитонов.
Обновлено в 23:11
Армия и оружие
Сирия: саперы начали разминирование на юго-западе провинции Даръа
Саперы на юго-западе провинции Даръа начали разминирование и уничтожение боеприпасов, ранее изъятых у террористов.
Обновлено в 23:06