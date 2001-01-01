Политика

Косово открыло два новых фронтаКоммерсантъ 12:56

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"Шпион из ООН" Косовский МИД по личному указанию премьера республики Рамуша Харадиная объявил в пятницу российского дипломата из миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова персоной нон грата.
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Косово открыло два новых фронта

Коммерсантъ12:56
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Хашим Тачи
Политик
Пятый президент частично признанной Республики Косово с 7 апреля 2016 года. С 17 февраля 2008 года по 9 декабря 2014 года был премьер-министром республики, с декабря 2014 года по апрель 2016 года - первый заместитель председателя правительства и министр иностранных дел в правительстве Исы Мустафы. Один из основных инициаторов провозглашения независимости Косова 17 февраля 2008 года.
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Dragan Đukanovic
Черногорский тренер
Former Montenegrin football player. Born in Nikšic, SR Montenegro, SFR Yugoslavia, during his career he played with OFK Beograd, OFI Crete, Omonia Nicosia, Örebro, Avispa Fukuoka, FK Mogren, Racing Paris, FC Istres and Ethnikos Asteras.
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