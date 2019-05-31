Косово объявило пострадавшего россиянина персоной нон гратаLenta.ru 07:08

с чего всё началось

Власти самопровозглашенной республики Косово провозгласили персоной нон грата пострадавшего от рук косовских полицейских российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова. Об этом со ссылкой на местное телевидение сообщает РИА Новости.

Общество В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера Орлова сообщила, что меры по повышению пенсионного возраста «немного нивелируют ситуацию», но не решают проблем уровня жизни пенсионеров до конца.

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Хоккей НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.

Политика Совбез Украины проведет специальное заседание по энергобезопасности Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины через две недели проведет заседание, посвященное проблемам энергетической безопасности.

Политика Киевский вуз счел образование на украинском невозможным Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.

Общество Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы Июнь готовит Весам много приятных сюрпризов. Чтобы не портить настроение в поездке, Весам следует внимательно отнестись к выбору окружения.

Происшествия В Италии извергается вулкан Этна На острове Сицилия активизировалась Этна — крупнейший действующий вулкан Европы.

Общество Роструд напомнил о необходимости сокращать рабочий день в жару В жару работодатели обязаны давать сотрудникам перерывы и даже сокращать рабочие дни, напоминают в Роструде.

Авто Mercedes выпустит гибридный 800-сильный Mercedes-AMG GT73 Концепт-кар GT 4-Door Coupe в облике модели 63 S уже является самой мощной серийной моделью Mercedes за исключением серийной Project One, но, по слухам, GT73 поднимет все на совершенно новый уровень, получив мощность порядка 800 л.с. По данным издания Autocar, новинка может дебютировать уже в следующем году.

Общество Екатеринбурженка из проморолика в поддержку храма оказалась за сквер Жительница Екатеринбурга Дарья Жукова сильно удивилась, когда увидела себя в проморолике, поддерживающем строительство храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра.

Шоу-бизнес Собчак выставила униженную Бузову виновницей скандала с дизайнером Как писал сайт kp.ru, Ксения Собчак во время своего шоу "Осторожно, Собчак!" призналась, что один из ее хороших знакомых, некий модный дизайнер выступил против того, чтобы певица и телеведущая Ольга Бузова носила его одежду.

Музыка Дочь Алсу Микелла появилась на публике после скандала на «Голос. Дети» Особого внимания удостоилась победительница шоу, 11-летняя Микелла Абрамова и ее ровесник Ержан Максим, которые исполнили совместный дуэт «Это любовь».

Политика Премьер Малайзии не верит итогам расследования катастрофы MH17 Европейское расследование авиакатастрофы Boeing 777 рейса MH-17 компании Malaysian Airlines над Донбассом является "излишне политизированным", заявил в ходе пресс-конференции в Токио премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, передает ФАН.

Общество В Кузбассе чиновник выпил воду с червями Жители поселка Карагайлинский пришли пожаловаться чиновникам на червей в водопроводе.

Происшествия В руководстве ФСБ готовятся к перестановкам Несколько высокопоставленных руководителей ФСБ в ближайшее время могут покинуть свои должности, сообщает «Росбалт».

Политика Зеленский просит ЕС сохранить санкции против России "Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.

Политика ВС Украины отказался арестовать имущество «дочек» российских банков Верховный суд Украины отклонил жалобу частного исполнителя и оставил без изменений определения Апелляционного суда Киева, которыми был снят арест с имущества «дочек» российских банков — Сбербанка, ВТБ и «ПРОМИНВЕСТБАНКА».

Авто Британцы сообщили дату премьеры электрогиперкара Lotus Type 130 Электрический гиперкар Lotus Type 130 представят 16 июля в Лондоне. А пока производитель опубликовал тизерное видео с новинкой.

Политика Савченко: армейские склады взрывали по личному приказу Порошенко Склад боеприпасов украинской армии в Харьковской области был взорван по приказу экс-президента Украины Петра Порошенко.

Экономика В Петербурге откроют четыре завода за 10 млрд рублей В пятницу, 31 мая, экспертный совет Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» одобрил четыре инвестиционных проекта на 10 млрд рублей.

Общество Какие законы вступят в силу с 1 июня в России С 1 июня в России вступает в силу целый ряд новых законов, которые будут касаться внутрисетевого роуминга, оформления детских пособий и процедуры тюнинга автомобилей.

Политика Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после распада СССР страну "кинули" с советскими рублями.

Здоровье Детский сад в Котласе закрыли из-за сальмонеллы Детский сад «Незабудка» в городе Котлас Архангельской области приостановил работу из-за группового заболевания детей.