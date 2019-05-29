Происшествия

Косово мешает лечению российского дипломатаВзгляд.ру вчера в 12:23

Власти самопровозглашенного Косово препятствуют перевозке в Белград на лечение российского сотрудника миссии ООН, который получил травмы во время операции косовской полиции на севере сербского края, заявил посол России в Сербии Александр Чепурин.
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Власти Косова препятствуют эвакуации пострадавшего россиянина – посольство

Аргументы и Фактывчера в 14:36

Власти Косово противятся эвакуации раненного россиянина в Белград

Комсомольская правдавчера в 13:53

Посольство: власти Косова противятся эвакуации российского гражданина

RT на русскомвчера в 12:41

Власти Косово препятствуют эвакуации в Белград раненого российского дипломата

ФАНвчера в 12:12

Посол РФ: Приштина противится эвакуации в Белград избитого российского дипломата

ТАССвчера в 11:56

Пострадавший в Косове сотрудник ООН из РФ будет переведен в Белград

РЕН ТВвчера в 07:30

Врач заявил о переводе в Белград раненого российского сотрудника ООН

РИА Новостивчера в 06:57
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Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Экономика

Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опрос

Большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир».
Обновлено в 01:59
Происшествия

В центре Улан-Удэ ветром снесло батут с детьми

Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес

Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу Рекордов России по фитнесу

Надо сказать, что ожидания звезды осуществились, и ее шпагат занесен в Книгу Рекордов России по фитнесу.
Обновлено в 03:18
Политика

Задержанного в Косово россиянина из миссии ООН освободили

Прессе в миссии ООН сообщили о том, что гражданина России, являющегося сотрудником Организации Объединенных Наций, освободили в Косово.
Обновлено 28 мая в 09:11
Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Авто

Hyundai Creta нового поколения показали без камуфляжа

Японская компания Hyundai продолжает испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.
Обновлено вчера в 01:04
Происшествия

Самолет A320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

Обновлено в 03:26
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Космос

Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено вчера в 12:58
Кино

«Чернобыль» стал самым популярным сериалом в истории по версии IMDB

Обновлено в 00:42
Политика

Назарбаеву присвоили статус почетного сенатора Казахстана

Депутаты сената парламента Казахстана на пленарном заседании 30 мая присвоили статус почетного сенатора первому президенту, лидеру нации Нурсултану Назарбаеву.
Обновлено в 00:51
Хоккей

Нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:36
Происшествия

В Будапеште затонуло судно с туристами

Обновлено в 02:20
Транспорт

Москва и Подмосковье приняли решение не выводить метро в область

Минтранс РФ, РЖД, правительства Москвы и Московской области приняли решение отказаться от продления метро в Мытищи, Красногорск и Балашиху, сконцентрировавшись на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД) для решения транспортных проблем городов-спутников, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия

В Башкирии возбудили дело после убийства семилетней девочки

Следственное управление СК РФ по Башкирии в четверг возбудило уголовное дело после убийства семилетней девочки в Стерлитамаке.
Обновлено в 02:42
Общество

«Саратовские авиалинии» сообщили о массовом сокращении сотрудников

Авиакомпания "Саратовские авиалинии" в связи с закрытием аэропорта Саратов-Центральный уведомила центр занятости о массовом сокращении штата, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного Министерства труда и миграции.
Обновлено в 02:04
Здоровье

Подсчитано, сколько россиян в год убивает курение

По данным Росстата, в 2018 году от болезней системы кровообращения умерли более 770 тысяч россиян, а от новообразований — более 265 тысяч.
Обновлено в 03:25
Политика

Телохранитель Коломойского стал главой службы безопасности Зеленского

По данным издания «Страна.ua», Донец долгое время был телохранителем украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которого связывают с Зеленским.
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия

Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка

В Саратовской области суд на два месяца арестовал подростка, напавшего с топором на 12-летнюю девочку в школе города Вольска.
Обновлено вчера в 11:54
Общество

В России предложили выплачивать отцовский капитал

В России предложили выплачивать отцовский капитал. Субсидию планируют выдавать при рождении 3-го ребенка в семье.
Обновлено вчера в 11:13
Шоу-бизнес

Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова

На вопрос Тимура, вышла бы Бузова за него замуж, Ольга категорически отказала, сообщив, что он за ней даже не ухаживал.
Обновлено в 02:54
Общество

ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян

Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено вчера в 08:43
Экономика

Санации и убытки ЦБ: Эльвира Набиуллина представит отчет Госдуме

Сегодня, 30 мая, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина выступит в Госдуме с ежегодным отчетом о работе регулятора, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:05
Футбол

«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы

"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия

В Кемерове опрашивают потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 01:33
Кино

Скончался актер из фильма «Крестный отец» Кармине Кариди

Обновлено вчера в 12:51
Экономика

Кабмин ввел балльную систему оценки локализации автопроизводства

Правительство РФ ввело балльную систему, оценивающую уровень локализации автопроизводства в стране.
Обновлено в 03:18
Футбол

Головин пропустит первый матч нового сезона чемпионата Франции

Полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет на старте чемпионата Франции сезона-2019/20.
Обновлено в 02:20
Общество

В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ

В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено вчера в 05:51
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