Происшествия

Косово мешает лечению российского дипломатаВзгляд.ру вчера в 12:23

Власти самопровозглашенного Косово препятствуют перевозке в Белград на лечение российского сотрудника миссии ООН, который получил травмы во время операции косовской полиции на севере сербского края, заявил посол России в Сербии Александр Чепурин.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Власти Косова препятствуют эвакуации пострадавшего россиянина – посольство

Аргументы и Фактывчера в 14:36

Власти Косово противятся эвакуации раненного россиянина в Белград

Комсомольская правдавчера в 13:53

Врач заявил о переводе в Белград раненого российского сотрудника ООН

РИА Новостивчера в 06:57

Власти Косово препятствуют эвакуации в Белград раненого российского дипломата

ФАНвчера в 12:12

Посол РФ: Приштина противится эвакуации в Белград избитого российского дипломата

ТАССвчера в 11:56

Пострадавший в Косове сотрудник ООН из РФ будет переведен в Белград

РЕН ТВвчера в 07:30

Посольство: власти Косова противятся эвакуации российского гражданина

RT на русскомвчера в 12:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 02:06, Ашберн
Армия и оружие

Шойгу посетил боевое командование Сухопутных войск японской армии

Обновлено в 00:44
Энергетика

В «Транснефти» назвали сроки очистки трубопровода «Дружба»

Вице-президент российской компании «Транснефть» Сергей Андронов в беседе с газетой «Коммерсант» рассказал, что общий объем некондиционной нефти, поставленной по «Дружбе» зарубеж составил в общей сложности около 3 млн тонн, на очищение системы от загрязнённого хлорорганикой топлива потребуется шесть-восемь месяцев.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Космос

На Плутоне вулканы могут извергать жидкую воду

Обновлено в 00:31
Политика

Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войне

Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.
Обновлено вчера в 13:39
Политика

Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Обновлено 28 мая в 09:30
Политика

Шотландия намерена провести референдум о выходе из Великобритании

В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводился референдум о независимости, 55,3% шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании.
Обновлено вчера в 23:26
Политика

В Японии из-за визита Лаврова началась акция протеста

По словам участника акции, люди собрались на демонстрацию из-за визита Лаврова.
Обновлено в 01:53
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Общество

Верховный суд Татарстана отменил штраф активисту за баннер против Владимира Путина

В феврале городская административная комиссия назначила Василю Тарасову штраф в размере 3,5 тыс. руб. Однако Набережночелнинский суд снизил размер штрафа до 2 тыс. руб. Верховный суд Татарстана отменил постановление комиссии и решение суда "за отсутствием состава административного правонарушения".
Обновлено вчера в 16:22
Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия

Более 60 человек задержаны за мошенничество в сфере ЖКХ

Сотрудники МВД при силовой поддержке Росгвардии задержали более 60 человек по подозрению в мошенничестве в сфере ЖКХ.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Экономика

Трутнев заявил, что экономике Сахалина необходима диверсификация

Развитие отраслей народного хозяйства должно быть диверсифицировано за счет сокращения зависимости региональной экономики от нефтегазовой отрасли.
Обновлено вчера в 23:32
Наука

Яблони были «одомашнены» не человеком, а медведями и пчелами

Обновлено 27 мая в 07:19
Общество

ВЦИОМ: доля непьющих россиян сократилась до 33% за год

Порядка 67% россиян признались, что выпивают время от времени, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Обновлено вчера в 20:02
Авто

Завод Haval начинает серийное производство

В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия

«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ

«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия

Арестован экс-глава Дальневосточной оперативной таможни

Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Дальневосточной оперативной таможни Павла Фомина.
Обновлено вчера в 10:28
Наука

Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин

Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено вчера в 21:18
Экономика

Путин продлил амнистию капиталов до 1 марта 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал изменения в закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (так называемая амнистия капиталов).
Обновлено вчера в 17:59
Авто

Ferrari представила новый суперкар SF90 Stradale

Итальянский автопроизводитель представил новейшее купе Ferrari SF90 Stradale.
Обновлено в 00:16
Космос

NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля

Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено в 01:56
Здоровье

В США врачи выходили ребенка размером с яблоко

Обновлено вчера в 22:12
Футбол

Кокорин и Мамаев могут стать тренерами в колонии

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва рассказала о возможном будущем арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 10:31
Здоровье

Врачи приняли опухоль мозга за стресс перед экзаменами

Жительница английского города Бирмингем рассказала, как врачи долгое время принимали раковую опухоль в ее мозге за проявление стресса перед экзаменами.
Обновлено в 00:03
Политика

США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана

Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о намерении создать совместный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), который позволил бы обеспечить торговлю между странами в обход американских ограничительных мер.
Обновлено вчера в 14:45
Финансы

Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии

"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
Обновлено вчера в 16:50
Политика

Назарбаеву присвоили статус почетного сенатора Казахстана

Депутаты сената парламента Казахстана на пленарном заседании 30 мая присвоили статус почетного сенатора первому президенту, лидеру нации Нурсултану Назарбаеву.
Обновлено в 00:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное