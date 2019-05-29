Косово мешает лечению российского дипломатаВзгляд.ру 12:23

Власти самопровозглашенного Косово препятствуют перевозке в Белград на лечение российского сотрудника миссии ООН, который получил травмы во время операции косовской полиции на севере сербского края, заявил посол России в Сербии Александр Чепурин.

Футбол Пауло Дибала: Не сравниваю Месси и Роналду, а наслаждаюсь ими Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала рассказал о своем отношении к Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

Экономика СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.

Политика США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о намерении создать совместный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), который позволил бы обеспечить торговлю между странами в обход американских ограничительных мер.

Авто Новый Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси Автомобиль станет первой в истории марки моделью, которая получит полноуправляемое шасси.

Общество В России могут ввести «отцовский капитал» Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».

Армия и оружие Турция разместит истребители F-35 вне зоны покрытия С-400 Турция планирует разместить американские истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия закупленных Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Театры В Пензу с гастролями приедут кукольные театры из северной столицы В Пензе пройдут гастроли кукольных театров, которые в разные годы стали обладателями премии «Золотая маска».

Экономика Дисбалансовые показатели На дисбаланс между приростом вкладов и кредитов обратил внимание аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Футбол Тренер «Челси» Сарри выиграл свой первый трофей в 60 лет Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри завоевал свой первый трофей за карьеру в возрасте 60 лет, победив в финале Лиги Европы «Арсенал».

Финансы Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии "Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.

Общество ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.

Здоровье Американские врачи выходили самого маленького ребенка в мире Согласно официальному списку, девочка может считаться самым маленьким ребенком в мире.

Футбол Аршавин о финале ЛЕ: Сарри всего лишь обыграл «тренеришку» «Всего лишь обыграл тренеришку», — заявил Аршавин, вспомнив историю Унаи Эмери и нападающего российской сборной Артема Дзюбы, когда они оба относились к московскому «Спартаку».

Футбол Главный тренер «Сочи» пригласил Дмитрия Комбарова в свою команду Наставник «Сочи» Александр Точилин оставил комментарий в Instagram защитника московского «Спартака» Дмитрия Комбарова.

Политика В конгрессе США не исключили начала импичмента Трампа Глава юридического комитета палаты представителей США Джеррольд Надлер заявил, что конгрессмены могут начать импичмент американского лидера Дональда Трампа.

Общество Путин подписал закон, разрешающий больным ВИЧ усыновлять детей Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей, соответствующий документ опубликован на официальным портале правовой информации.

Политика Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.

Политика Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57 В Сети появилось видео сборки первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре.

Общество В WikiLeaks сообщили о госпитализации Ассанжа Организация WikiLeaks сообщила в своём микроблоге в Twitter, что Джулиан Ассанж был переведён в больничное крыло тюрьмы Белмарш в Великобритании.

Политика Зеленский сменил главу госохраны Украины Владимир Зеленский, являющийся действующим президентом Украины, отправил в отставку Валерия Гелетея, занимавшего пост руководителя Управления государственной охраны (УГО) Украины, сообщает «Газета.ру».