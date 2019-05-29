Происшествия

Косово мешает лечению российского дипломатаВзгляд.ру 12:23

Власти самопровозглашенного Косово препятствуют перевозке в Белград на лечение российского сотрудника миссии ООН, который получил травмы во время операции косовской полиции на севере сербского края, заявил посол России в Сербии Александр Чепурин.
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Власти Косова препятствуют эвакуации пострадавшего россиянина – посольство

Аргументы и Факты14:36

Пострадавший в Косове сотрудник ООН из РФ будет переведен в Белград

РЕН ТВ07:30

Посольство России осудило намерение Косово снять иммунитет с Краснощекова

РИА Новости12:51

Посольство: власти Косова противятся эвакуации российского гражданина

RT на русском12:41

Власти Косово препятствуют эвакуации в Белград раненого российского дипломата

ФАН12:12

Посол РФ: Приштина противится эвакуации в Белград избитого российского дипломата

ТАСС11:56

Власти Косово противятся эвакуации раненного россиянина в Белград

Комсомольская правда13:53
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Футбол

Пауло Дибала: Не сравниваю Месси и Роналду, а наслаждаюсь ими

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала рассказал о своем отношении к Лионелю Месси и Криштиану Роналду.
Обновлено в 16:39
Экономика

СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт

Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.
Обновлено в 18:30
Политика

США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана

Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о намерении создать совместный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), который позволил бы обеспечить торговлю между странами в обход американских ограничительных мер.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Во Львове националисты взяли штурмом здание горсовета

Обновлено в 14:42
Авто

Новый Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси

Автомобиль станет первой в истории марки моделью, которая получит полноуправляемое шасси.
Обновлено в 08:19
Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»

Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Армия и оружие

Турция разместит истребители F-35 вне зоны покрытия С-400

Турция планирует разместить американские истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия закупленных Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 18:23
Происшествия

На Украине горит разведывательный корабль ВСУ

Обновлено в 03:49
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Театры

В Пензу с гастролями приедут кукольные театры из северной столицы

В Пензе пройдут гастроли кукольных театров, которые в разные годы стали обладателями премии «Золотая маска».
Обновлено в 08:56
Экономика

Дисбалансовые показатели

На дисбаланс между приростом вкладов и кредитов обратил внимание аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
Обновлено в 17:02
Авто

Toyota признана самым дорогим автомобильным брендом в мире

Обновлено в 02:56
Футбол

Тренер «Челси» Сарри выиграл свой первый трофей в 60 лет

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри завоевал свой первый трофей за карьеру в возрасте 60 лет, победив в финале Лиги Европы «Арсенал».
Обновлено в 17:14
Технологии

Президент АФК «Система»: «Телеком – лучшая из всех основ для бизнеса будущего»

В основном капитализация зависит от того, насколько ты отвечаешь ожиданиям инвесторов на будущее.
Обновлено в 17:41
Шоу-бизнес

Экс-участник «Дома-2» Алессандро Матераццо заплатил за пластику три миллиона рублей

Всего за красоту мужчине придется заплатить три миллиона рублей.
Обновлено в 18:16
Финансы

Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии

"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
Обновлено в 16:50
Общество

ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян

Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Здоровье

Американские врачи выходили самого маленького ребенка в мире

Согласно официальному списку, девочка может считаться самым маленьким ребенком в мире.
Обновлено в 19:27
Футбол

Аршавин о финале ЛЕ: Сарри всего лишь обыграл «тренеришку»

«Всего лишь обыграл тренеришку», — заявил Аршавин, вспомнив историю Унаи Эмери и нападающего российской сборной Артема Дзюбы, когда они оба относились к московскому «Спартаку».
Обновлено в 17:03
Футбол

Главный тренер «Сочи» пригласил Дмитрия Комбарова в свою команду

Наставник «Сочи» Александр Точилин оставил комментарий в Instagram защитника московского «Спартака» Дмитрия Комбарова.
Обновлено в 14:52
Политика

В конгрессе США не исключили начала импичмента Трампа

Глава юридического комитета палаты представителей США Джеррольд Надлер заявил, что конгрессмены могут начать импичмент американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 14:57
Общество

Путин подписал закон, разрешающий больным ВИЧ усыновлять детей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей, соответствующий документ опубликован на официальным портале правовой информации.
Обновлено в 18:53
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Обновлено в 19:14
Политика

Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС

Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.
Обновлено в 04:18
Политика

Брянский губернатор Александр Богомаз узнает судьбу у старца Илия

Обновлено в 12:07
Политика

Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57

В Сети появилось видео сборки первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре.
Обновлено в 12:02
Общество

В WikiLeaks сообщили о госпитализации Ассанжа

Организация WikiLeaks сообщила в своём микроблоге в Twitter, что Джулиан Ассанж был переведён в больничное крыло тюрьмы Белмарш в Великобритании.
Обновлено в 18:37
Кино

Актер из фильма «Крестный отец» умер в США

Обновлено в 19:45
Политика

Зеленский сменил главу госохраны Украины

Владимир Зеленский, являющийся действующим президентом Украины, отправил в отставку Валерия Гелетея, занимавшего пост руководителя Управления государственной охраны (УГО) Украины, сообщает «Газета.ру».
Обновлено в 16:49
Спорт

Семеня подала апелляцию на решение CAS

Семеня рассчитывала через суд опротестовать введению правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), по которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона получат право выступать в соревнованиях под эгидой ассоциации только при условии приема препаратов для снижения уровня этого гормона.
Обновлено в 15:47
Как работают Яндекс.Новости?
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