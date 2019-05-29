Происшествия
Косово мешает лечению российского дипломатаВзгляд.ру 12:23
Власти самопровозглашенного Косово препятствуют перевозке в Белград на лечение российского сотрудника миссии ООН, который получил травмы во время операции косовской полиции на севере сербского края, заявил посол России в Сербии Александр Чепурин.
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Футбол
Пауло Дибала: Не сравниваю Месси и Роналду, а наслаждаюсь ими
Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала рассказал о своем отношении к Лионелю Месси и Криштиану Роналду.
Обновлено в 16:39
Экономика
СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт
Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.
Обновлено в 18:30
Политика
США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана
Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о намерении создать совместный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), который позволил бы обеспечить торговлю между странами в обход американских ограничительных мер.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Во Львове националисты взяли штурмом здание горсовета
Обновлено в 14:42
Авто
Новый Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси
Автомобиль станет первой в истории марки моделью, которая получит полноуправляемое шасси.
Обновлено в 08:19
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Армия и оружие
Турция разместит истребители F-35 вне зоны покрытия С-400
Турция планирует разместить американские истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия закупленных Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 18:23
Происшествия
На Украине горит разведывательный корабль ВСУ
Обновлено в 03:49
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Театры
В Пензу с гастролями приедут кукольные театры из северной столицы
В Пензе пройдут гастроли кукольных театров, которые в разные годы стали обладателями премии «Золотая маска».
Обновлено в 08:56
Экономика
Дисбалансовые показатели
На дисбаланс между приростом вкладов и кредитов обратил внимание аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
Обновлено в 17:02
Авто
Toyota признана самым дорогим автомобильным брендом в мире
Обновлено в 02:56
Футбол
Тренер «Челси» Сарри выиграл свой первый трофей в 60 лет
Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри завоевал свой первый трофей за карьеру в возрасте 60 лет, победив в финале Лиги Европы «Арсенал».
Обновлено в 17:14
Технологии
Президент АФК «Система»: «Телеком – лучшая из всех основ для бизнеса будущего»
В основном капитализация зависит от того, насколько ты отвечаешь ожиданиям инвесторов на будущее.
Обновлено в 17:41
Шоу-бизнес
Экс-участник «Дома-2» Алессандро Матераццо заплатил за пластику три миллиона рублей
Всего за красоту мужчине придется заплатить три миллиона рублей.
Обновлено в 18:16
Финансы
Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии
"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
Обновлено в 16:50
Общество
ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян
Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Здоровье
Американские врачи выходили самого маленького ребенка в мире
Согласно официальному списку, девочка может считаться самым маленьким ребенком в мире.
Обновлено в 19:27
Футбол
Аршавин о финале ЛЕ: Сарри всего лишь обыграл «тренеришку»
«Всего лишь обыграл тренеришку», — заявил Аршавин, вспомнив историю Унаи Эмери и нападающего российской сборной Артема Дзюбы, когда они оба относились к московскому «Спартаку».
Обновлено в 17:03
Футбол
Главный тренер «Сочи» пригласил Дмитрия Комбарова в свою команду
Наставник «Сочи» Александр Точилин оставил комментарий в Instagram защитника московского «Спартака» Дмитрия Комбарова.
Обновлено в 14:52
Политика
В конгрессе США не исключили начала импичмента Трампа
Глава юридического комитета палаты представителей США Джеррольд Надлер заявил, что конгрессмены могут начать импичмент американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 14:57
Общество
Путин подписал закон, разрешающий больным ВИЧ усыновлять детей
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей, соответствующий документ опубликован на официальным портале правовой информации.
Обновлено в 18:53
Политика
Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС
Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.
Обновлено в 04:18
Политика
Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57
В Сети появилось видео сборки первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре.
Обновлено в 12:02
Общество
В WikiLeaks сообщили о госпитализации Ассанжа
Организация WikiLeaks сообщила в своём микроблоге в Twitter, что Джулиан Ассанж был переведён в больничное крыло тюрьмы Белмарш в Великобритании.
Обновлено в 18:37
Кино
Актер из фильма «Крестный отец» умер в США
Обновлено в 19:45
Политика
Зеленский сменил главу госохраны Украины
Владимир Зеленский, являющийся действующим президентом Украины, отправил в отставку Валерия Гелетея, занимавшего пост руководителя Управления государственной охраны (УГО) Украины, сообщает «Газета.ру».
Обновлено в 16:49
Спорт
Семеня подала апелляцию на решение CAS
Семеня рассчитывала через суд опротестовать введению правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), по которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона получат право выступать в соревнованиях под эгидой ассоциации только при условии приема препаратов для снижения уровня этого гормона.
Обновлено в 15:47