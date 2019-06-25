Экономика

Космос не ждет: серийное производство спутников ГЛОНАСС заморозятBFM.ru 07:31

Собирать российские спутники невозможно «из-за ограничений на поставку электронной компонентной базы иностранного производства», говорится в заключении Счетной палаты на проект поправок к федеральному бюджету, которое цитирует РБК. Госдума приняла проект в первом чтении 18 июня.
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Финансирование спутников ГЛОНАСС заморозят из-за импортных комплектующих

Космос подождет Правительство может отказаться от планов серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К из-за ограничений на импорт иностранных комплектующих и невозможности оперативно изготовить российские аналоги электронной компонентной базы.
РБК00:00

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