Корабль компании Virgin Galactic поднялся на высоту 89,9 кмТАСС вчера в 15:51

Компания Virgin Galactic провела в пятницу испытательный суборбитальный запуск корабля с тремя членами экипажа на борту. "SpaceShipTwo в естественных для него условиях", - такой подписью компания сопроводила размещенную в Twitter фотографию корабля на фоне Земли.

Политика Помпео заявил о готовности США поддержать жителей Кубы и Никарагуа Госсекретарь США Майк Помпео в интервью Telemundo выразил надежду на то, что жители Венесуэлы, Никарагуа и Кубы будут «вкладывать свои усилия, свою добрую волю и свою человечность в достижение лучшей политической ситуации».

Политика Порошенко пожаловался на отказ Путина разговаривать по телефону Президент Украины Петр Порошенко пожаловался на то, что российский коллега Владимир Путин отказался разговаривать с ним по телефону.

Музыка Верка Сердючка ответила на критику нацотбора на «Евровидение» Народный артист Украины Андрей Данилко, более известный под творческим псевдонимом Верка Сердючка, ответил на критику национального отбора на конкурс «Евровидение-2019».

Политика СМИ: Трамп будет передвигаться по Ханою на лимузине Cadillac One Президент США Дональд Трамп, который на следующей неделе прибудет в Ханой на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, будет передвигаться по вьетнамской столице на своем лимузине Cadillac One, который также называют The Beast ("Зверь").

Кино В США скончался комик Броди Стивенс В США на 49-м году жизни скончался актер и стендап-комик Броди Стивенс, сообщает USA Today.

Армия и оружие Американский военный самолет пролетел над территорией России Американский военный самолет Boeing OC-135B провел наблюдательный полет над Россией, это следует из данных мониторингового портала PlaneRadar.

Политика Венесуэла частично закрыла границу с Колумбией Власти Венесуэлы решили временно закрыть три моста на границе с Колумбией, сообщила в Twitter вице-президент Делси Родригес.

Политика В Госдуме назвали байками рассказы Порошенко о его визите в Крым Депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко заявил, что визит украинского президента Петра Порошенко в Крым в 2014-ом году обернулся для него позорным бегством.

Общество Лоза раскритиковал песни из программы Малышевой Певец Юрий Лоза в интервью Starhit прокомментировал критику в адрес передачи "Жить здорово!", которая стала предметом споров в Сети и вызвала недовольство некоторых политиков и деятелей культуры.

Происшествия Под Екатеринбургом сошел с рельсов вагон с углём Сегодня ночью на перегоне Хризолитовый — Арамиль сошел с рельсов вагон грузового поезда с углем.

Происшествия Экстрадированный в США российский программист признал вину Программист Станислав Лисов, которого в США обвиняют в совершении киберпреступлений, в том числе причастности к распространению банковского трояна признал свою вину.

Общество В Росгидромете рассказали о мартовской погоде в Москве В марте температура воздуха в Москве будет держаться в пределах нормы, сообщил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Политика Трамп выдвинул кандидатуру на должность постпреда США при ООН Американский лидер Дональд Трамп выдвинул на должность постпреда страны при ООН посла США в Канаде Келли Крафт.

Общество Finexpertiza подсчитала расходы россиян за вывоз мусора Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza посчитали расходы россиян на вывоз мусора в годовом выражении.

Происшествия Певцу R. Kelly предъявили обвинения в сексуальном насилии Прокуратура округа Кук (штат Иллинойс) официально предъявила обвинения в сексуальном насилии 52-летнему американскому певцу Роберту Келли (R. Kelly), передает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

Политика Ким Чен Ын заявил о желании денуклеаризации ради своих детей Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с госсекретарем США Майклом Помпео в минувшем году заявил, что хочет осуществить денуклеаризацию ради будущего своих детей.

Экономика Уоррен Баффетт потерял за день $4,3 млрд Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта потеряла более $4,3 млрд за один день после того, как акции одного из ее крупнейших активов Kraft Heinz обвалились на целой серии плохих новостей, включая сокращение дивидендов и расследование со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает CNBC.

Происшествия Миллиардера Роберта Крафта обвинили в принуждении к проституции Владелец американского футбольного клуба "Патриоты Новой Англии" 77-летний Роберт Крафт обвиняется в склонении к проституции.

Экономика В РФ предложили с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 2% "Индексация с 1 апреля 2019 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн человек - получатели социальных пенсий", - уточнили в Минтруде.

Экономика Илон Маск взял ипотеку на 61 млн долларов Американский предприниматель Илон Маск взял в банке сразу пять ипотечных кредитов на 30 лет на общую сумму 61 млн долларов.