Космос
Космонавты жаловались на запах спирта после стыковки Dragon-2 с МКСРоссийская газета вчера в 23:09
После пристыковки к Международной космической станции (МКС) американского корабля Dragon-2 датчики выявили высокую концентрация в воздухе изопропилового спирта. На необычный запах пожаловались космонавты. Экипаж включил системы очистки воздуха.
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То, что это спирт, совсем неоднозначно. Может казаться, что там спирт, а на деле – другие соединения.
— Павел Виноградов, российский космонавтПетербургский дневник 06:42
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