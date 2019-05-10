Космонавты жаловались на запах спирта после стыковки Dragon-2 с МКСРоссийская газета вчера в 23:09

То, что это спирт, совсем неоднозначно. Может казаться, что там спирт, а на деле – другие соединения.

После пристыковки к Международной космической станции (МКС) американского корабля Dragon-2 датчики выявили высокую концентрация в воздухе изопропилового спирта. На необычный запах пожаловались космонавты. Экипаж включил системы очистки воздуха.

Космонавты жаловались на запах спирта после стыковки Dragon-2 с МКС

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