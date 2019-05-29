Космос

Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенцеРИА Новости вчера в 12:58

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
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Российские космонавты забрали полотенце, которое провисело в открытом космосе десять лет

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