Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенцеРБК 29 мая в 14:55

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию «Роскосмоса».

Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце

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