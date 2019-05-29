Космос
Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенцеРБК 29 мая в 14:55
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию «Роскосмоса».
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Российские космонавты забрали полотенце, которое провисело в открытом космосе десять лет
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