Космос

Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенцеРБК 29 мая в 14:55

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию «Роскосмоса».
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Ученые исследуют провисевшее 10 лет с внешней стороны МКС полотенце

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Фото Леонова вынесли в открытый космос в честь дня его рождения

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Российские космонавты забрали полотенце, которое провисело в открытом космосе десять лет

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Космонавты вручат Леонову его фотографию, побывавшую в открытом космосе

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Россияне из экипажа МКС сегодня выйдут в открытый космос

Эхо Москвы29 мая в 00:06

Российские космонавты выйдут в открытый космос для выноса мусора

Взгляд.ру28 мая в 09:32
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В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей

По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
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Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
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Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
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Пентагон предупредил о последствиях покупки С-400 Турцией

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Испанская Bestinver Gestion вышла из капитала ритейлера «Лента»

Миноритарий «Ленты» компания Bestinver Gestion 24 мая покинула состав акционеров ритейлера, следует из материалов «Ленты».
Обновлено вчера в 14:37
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Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян

В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.
Обновлено вчера в 12:47
Политика

Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400

Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 16:46
Политика

Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой»

Новый президент Украины Владимир Зеленский поругался с журналистом телеканала «Прямой» во время своей поездки на шахту «Лесная» во Львовской области, в которой накануне произошло обрушение породы, в результате чего погибли двое шахтеров.
Обновлено вчера в 14:56
Общество

В Екатеринбурге представили сквер с храмом, скейтодромом и танцполом

В ролике подчёркнуто, что гуляющая у сквера молодёжь тоже останется «в выигрыше»: рядом с фонтаном у театра Драмы установят полноценный скейтодром, а рядом с ним — относительно небольшой танцпол, где можно будет развлечься.
Обновлено вчера в 12:38
Политика

Украина ведет две войны, заявил Зеленский

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.
Обновлено вчера в 18:18
Политика

«Роскосмос» ответил США на запрет использования российских ракет

"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российских ракет для запуска космических аппаратов, сообщили РИА Новости в госкорпорации.
Обновлено вчера в 13:42
Экономика

«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%

Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 15,75 млрд рублей, следует из материалов компании.
Обновлено вчера в 12:13
Кино

Улыбаются и машут: багуловая дорожка Забайкальского кинофестиваля-2019

Вечером 30 мая в Чите по багуловой дорожке перед торжественной церемонией открытия прошли гости VIII Забайкальского международного кинофестиваля.
Обновлено вчера в 08:37
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos сфотографировали без камуфляжа

Накануне серийную версию модели удалось сфотографировать без какого-либо камуфляжа во время съемок рекламного ролика.
Обновлено вчера в 00:21
Общество

Новогодние каникулы в 2020 году станут короче

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) 31 мая рассмотрит проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Госдума приняла закон об ужесточении наказаний за «пьяные» ДТП

Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг, 30 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон, ужесточающий наказания за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 09:05
Экономика

Uber потерял $1 млрд за первый квартал в качестве публичной компании

Убытки американской компании Uber в I квартале превысили $1 млрд, говорится в ее первом финансовом отчете в качестве публичной компании.
Обновлено вчера в 19:45
Шоу-бизнес

Выберет карьеру? Муж Оксаны Федоровой поставит точку в браке с телеведущей

Обновлено вчера в 01:47
Космос

Марс «озолотит» Землю: Учёные предрекают войну бизнеса из-за «космического золота»

На Марсе нашли необычные пласты ископаемых. Странная особенность на поверхности Марса заставляет ученых догадываться о его происхождении.
Обновлено вчера в 04:00
Политика

Дональд Трамп ужесточил правила импорта из Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил о введении пятипроцентных пошлин на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 23:34
Общество

Что изменится в российских законах в июне 2019 года

С 1 июня стартует третий этап амнистии капиталов. Он продлится до 1 марта 2020 года.
Обновлено в 00:32
Общество

Издевательства над школьниками не прекратятся

Министр просвещения рассказала, переведут ли школы на пятидневную неделю, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:47
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено 29 мая в 10:08
Политика

Опубликована стенограмма встречи Зеленского с лидерами украинских партий

На сайте президента Украины опубликовали стенограмму встречи украинского лидера Владимира Зеленского с руководством Верховной рады и главами парламентских фракций.
Обновлено вчера в 14:19
Общество

В Приморье появится свое Правительство

Администрацию Приморского края переформатируют в Правительство. Его состав уже утверждён губернатором Олегом Кожемяко.
Обновлено в 00:07
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой

Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено вчера в 12:28
Авто

Названы самые выносливые японские модели автомобилей 90-х годов

Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

Летчик-испытатель доложил о преимуществах Су-57

В ближайшее время должен быть заключен контракт на поставку 76 единиц Су-57 Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о новом истребителе Су-57, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову возмутила просьба дизайнера не носить его вещи

В ходе разговора журналистка рассказала о том, что один из российских дизайнеров просил ее поговорить с Ольгой Бузовой и сказать, чтобы она больше не носила его вещи.
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