Космос
Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенцеРБК 14:55
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшего снаружи Международной космической станции десять лет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию «Роскосмоса».
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Российские космонавты забрали на МКС полотенце, провисевшее в открытом космосе десять лет
Комсомольская правда14:49
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