Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенцеРИА Новости 12:58

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".

Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце

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