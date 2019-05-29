Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенцеГазета.Ru вчера в 17:29

Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".

Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце

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