Космос
Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенцеГазета.Ru 17:29
Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
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