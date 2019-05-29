Космос
Космонавты забрали полотенце, провисевшее 10 лет в открытом космосеАргументы и Факты вчера в 14:47
Полотенце предназначалось для очистки скафандров от загрязнений, полученных во время работы в космосе. На МКС десять лет назад его оставил один из российских космонавтов. Кононенко и Овчинин поместили полотенце в спецконтейнер.
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Российские космонавты забрали полотенце, которое провисело в открытом космосе десять лет
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