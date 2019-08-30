с чего всё началось

После успешного запуска робот под управлением Скворцова смог поработать руками с отверткой, ключами и электрическими соединителями. Федора доставили на МКС 29 августа. «Союз МС-14», на борту которого находился робот, смог состыковаться с Международной космической станцией со второй попытки.

Космонавты с трудом смогли включить робота Федора на МКС

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