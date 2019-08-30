Космос
Телеканал 360°Космонавты с трудом смогли включить робота Федора на МКС
После успешного запуска робот под управлением Скворцова смог поработать руками с отверткой, ключами и электрическими соединителями. Федора доставили на МКС 29 августа. «Союз МС-14», на борту которого находился робот, смог состыковаться с Международной космической станцией со второй попытки.
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с чего всё началось
Телеканал «Россия 24» опубликовал видео с Международной космической станции (МКС), где сейчас находится антропоморфный робот Skybot F-850, ранее называвшийся Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research).Lenta.ruвчера в 20:02
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Культура
Умерла американская актриса Валери Харпер
РЕН ТВ вчера в 19:09
Происшествия
В Башкирии мать найденного мертвым ребенка призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.
РИА Новости 02:32
Транспорт
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 140 рейсов
В московских аэропортах по состоянию на 9 утра 31 августа задержали 141 рейс и отменили еще 11, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
РБК 02:10
Армия и оружие
В ФСВТС рассказали о новых контрактах России и Венесуэлы
Россия и Венесуэла подписали в этом году новые контракты на ремонт военной техники.
Известия 03:16
Происшествия
В аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета
РИА Новости 01:33
Происшествия
Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали
Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.
ТАСС 02:55
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Наука
Более легкие роды могут приводить к тяжелым последствиям
Появившиеся на свете в результате кесарева сечения дети чаще проявляют симптомы аутизма или СДВГ, как показало исследование с участием свыше 20 млн детей.
MedikForum.ru 29 августа в 07:03
Политика
Дональд Трамп отменил визит в Варшаву
Коммерсантъ вчера в 18:09
Политика
Трамп уволил помощницу из-за «обидных» высказываний о его семье
Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил свою личную помощницу Мадлен Вестерхут за то, что она раскрыла журналистам личную информацию о его семье и допустила нелестные комментарии в адрес его детей, передает The Washington Post.
Интерфакс вчера в 22:47
Футбол
Названы соперники ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы
Московский ЦСКА и футбольный клуб "Краснодар" узнали, кто будет их соперниками по групповому раунду Лиги Европы.
Московский Комсомолец вчера в 08:38
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН вчера в 05:23
Происшествия
Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме
РИА Новости 03:49
Хоккей
«Виннипег» может обменять Лайне на Свечникова
В прошедшем регулярном чемпионате 21-летний Лайне провел 82 матча и набрал 50 (30+20) очков.
Sport24.ru 03:47
Экономика
Росстат заявил о росте реальных пенсий в июле
Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат.
Российская газета вчера в 10:12
Политика
На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч
Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».
RT на русском 03:58
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Футбол
Кьеллини порвал крестообразную связку, игроку будет сделана операция
У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки. В ближайшие дни 35-летнему Кьеллини будет сделана операция.
Soccer.ru вчера в 17:10
Экономика
Идея разрешить россиянам выкупать свои долги у банков прорабатывается
Идея предоставить россиянам возможность выкупать у банков свои просроченные долги пока только прорабатывается Министерством экономического развития, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
RT на русском вчера в 08:47
Космос
Телескоп, который вращается вокруг Луны, будет искать межзвездные объекты
Двойная защита: как устроена миссия по защите Земли от астероидов Dart от НАСА При этом исследователи подчеркнули, что количество межзвездных объектов, которые пролетают через Солнечную систему, может быть намного выше.
Хайтек вчера в 10:49
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости вчера в 12:03
Общество
Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
РБК 02:04
Теннис
Надаль спас ребенка от толпы фанатов на US Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль проявил благородство во время Открытого чемпионата США и спас ребенка, оказавшегося в давке во время автограф-сессии.
РИА Новости 04:30
Происшествия
Десять человек пострадали при стрельбе на стадионе в Алабаме
Не менее десяти человек пострадали в результате стрельбы на спортивном стадионе в городе Мобил штата Алабама (США).
РБК 01:49
Шоу-бизнес
Поделилась личным: Мария Кожевникова показала фото с венчания с мужем
Фото: joinfo.ua 34-летняя актриса в instagram написала, что сегодня важный день для ее семьи, и она думает, поделится ли ей с подписчиками видео с венчания, сообщает WomanEL.
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:22
Футбол
Букмекеры отдали предпочтение «Локомотиву» в матче с «Ростовом»
Российские букмекеры назвали фаворита матча 8-го тура чемпионата России по футболу между футбольными клубами «Ростов» и «Локомотив».
Donnews.ru 03:32
Политика
Украинец отказался возглавить минздрав страны
Член партии украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Радуцкий, которого хотели сделать министром здравоохранения Украины, отказался от должности.
Газета.Ru 04:32