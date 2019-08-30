Космос

Телеканал 360°Телеканал 360°Космонавты с трудом смогли включить робота Федора на МКС

После успешного запуска робот под управлением Скворцова смог поработать руками с отверткой, ключами и электрическими соединителями. Федора доставили на МКС 29 августа. «Союз МС-14», на борту которого находился робот, смог состыковаться с Международной космической станцией со второй попытки.
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с чего всё началось
Телеканал «Россия 24» опубликовал
 видео с Международной космической станции (МКС), где сейчас находится антропоморфный робот Skybot F-850, ранее называвшийся Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research).
Lenta.ruвчера в 20:02

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Космонавты на МКС «пригрозили» роботу «Федору» молотком

РЕН ТВвчера в 16:42

Робот FEDOR пожаловался в Twitter на космонавта с молотком

Аргументы и Фактывчера в 23:55

Опубликовано видео с «Федором» на МКС

Взгляд.рувчера в 18:47

Российские космонавты с трудом запустили робота Федора, который прибыл на Международную космическую станцию

Эхо Москвы04:30

Появилось видео с роботом FEDOR на МКС

RT на русскомвчера в 16:25

В Сети появилось видео с роботом «Федором» на МКС

РИА Новостивчера в 15:25

Появилось видео, как Федор осваивается на борту МКС

Вести.Ruвчера в 12:59
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Культура

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РЕН ТВ вчера в 19:09
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Происшествия

В аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета

РИА Новости 01:33
Происшествия

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Происшествия

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Политика

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Политика

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Названы соперники ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы

Московский ЦСКА и футбольный клуб "Краснодар" узнали, кто будет их соперниками по групповому раунду Лиги Европы.
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Кино

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Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
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В прошедшем регулярном чемпионате 21-летний Лайне провел 82 матча и набрал 50 (30+20) очков.
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Телескоп, который вращается вокруг Луны, будет искать межзвездные объекты

Двойная защита: как устроена миссия по защите Земли от астероидов Dart от НАСА При этом исследователи подчеркнули, что количество межзвездных объектов, которые пролетают через Солнечную систему, может быть намного выше.
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Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года

1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
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Член партии украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Радуцкий, которого хотели сделать министром здравоохранения Украины, отказался от должности.
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