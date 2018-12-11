Космос

Космонавты осмотрят отверстие в «Союзе» с внешней стороны
Известия
вчера в 16:57

Космонавты осмотрят отверстие в корабле «Союз МС-09» с его внешней стороны 11 декабря. Об этом «Известиям» рассказали источники в ракетно-космической отрасли. Цель осмотра — определить, была ли дыра проделана на Земле перед стартом и потом заделана, или ее сделали уже на орбите.
Известиявчера в 16:57

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