с чего всё началось

Образцы будут возвращены на Землю 20 декабря. После этого будут переданы компетентным органам для проведения исследования.

Олег Кононенко и Сергей Прокопьев добрались до отверстия в обшивке корабля "Союз". Чтобы сделать это, им пришлось провернуть уникальную в своем роде и первую в истории операцию — в открытом космосе они вскрыли обшивку, сняли теплоизоляцию и противометеоритную защиту.

Космонавты добрались до отверстия в обшивке «Союза»

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