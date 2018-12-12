Космос

Космонавты добрались до отверстия в обшивке «Союза»
Вести.Ru
вчера в 17:25

Олег Кононенко и Сергей Прокопьев добрались до отверстия в обшивке корабля "Союз". Чтобы сделать это, им пришлось провернуть уникальную в своем роде и первую в истории операцию — в открытом космосе они вскрыли обшивку, сняли теплоизоляцию и противометеоритную защиту.
Вести.Ruвчера в 17:25
Дмитрий Рогозин
Образцы будут возвращены на Землю 20 декабря. После этого будут переданы компетентным органам для проведения исследования.
— Дмитрий Рогозин, российский политикРБК вчера в 16:46
с чего всё началось
Отверстие на внешней стороне корабля «Союз МС-09», обнаруженное в августе, не несет никакой опасности для экипажа Международной космической станции (МКС), сообщает
 РКК «Энергия».
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