Космос
Космонавты добрались до отверстия в обшивке «Союза»
Космонавты добрались до отверстия в обшивке «Союза»Вести.Ruвчера в 17:25
Олег Кононенко и Сергей Прокопьев добрались до отверстия в обшивке корабля "Союз". Чтобы сделать это, им пришлось провернуть уникальную в своем роде и первую в истории операцию — в открытом космосе они вскрыли обшивку, сняли теплоизоляцию и противометеоритную защиту.
Вести.Ruвчера в 17:25
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Образцы будут возвращены на Землю 20 декабря. После этого будут переданы компетентным органам для проведения исследования.
— Дмитрий Рогозин, российский политикРБК вчера в 16:46
с чего всё началось
Отверстие на внешней стороне корабля «Союз МС-09», обнаруженное в августе, не несет никакой опасности для экипажа Международной космической станции (МКС), сообщает РКК «Энергия».Коммерсантъ03:59
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