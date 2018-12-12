с чего всё началось

Образцы будут возвращены на Землю 20 декабря. После этого будут переданы компетентным органам для проведения исследования.

Олег Кононенко и Сергей Прокопьев добрались до отверстия в обшивке корабля "Союз". Чтобы сделать это, им пришлось провернуть уникальную в своем роде и первую в истории операцию — в открытом космосе они вскрыли обшивку, сняли теплоизоляцию и противометеоритную защиту.

Космонавты добрались до отверстия в обшивке «Союза»

Космос Космос Космонавты могли случайно уничтожить след сверла на «Союзе»

Армия и оружие Армия и оружие Российская ракета выведет на орбиту спутник-разведчик НАТО Российская ракета «Союз-СТ» по заказу французских военных выведет на орбиту спутник оптико-электронной разведки CSO-1.

Космос Космос Почему вымерли мегалодоны: ученые предложили неожиданный ответ Свидетельства происходивших сверхновых в нашем участке Вселенной ученые находят и в Местном пузыре – области разреженного газа неправильной формы, расположенной на протяжении примерно 300 световых лет и сформированной в результате ряда данных вспышек; наша Солнечная система проходит через Местный пузырь в течение последних пяти или 10 млн лет.

Космос Космос Австралия создаст национальное космическое агентство

Космос Космос Около Солнца замечен гигантский корабль инопланетян в форме стержня

Космос Космос Зонд InSight отправил первое селфи с Марса На Землю доставлено первое селфи с поверхности Марса, сделанное ровером InSight.

Космос Космос Эксперимент на борту МКС: в космосе впервые напечатали живые ткани Ученым было важно проанализировать, как влияет космическая микрогравитация на эффективность процесса создания живых тканей и органных конструктов.

Космос Космос Сверхмассивная черная дыра поглотит Землю В ближайшие годы Землю поглотит сверхмассивная черная дыра, размер которой составляет миллиарды километров.

Космос Космос В США возрождают проект «космической» водородной пушки В США компания Green Launch возрождает проект «космической» пушки.

Космос Космос Ведущий ученый РАН прочитал открытую лекцию о космосе в МГОУ Профессор, член-корреспондент Российской академии наук, научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов провел в Московском государственном областном университете открытую лекцию «Молекулы и звезды».

Космос Космос Учёные: Северный полюс сдвигается из-за изменения климата Учёные уже давно отметили этот процесс. Они полагают, Северный полюс сдвигается из-за изменения климата.

Космос Космос Американские радары обнаружили неизвестный объект длиною 80 километров Верхняя граница объекта достигала трех километров в высоту.

Космос Космос Уфологи обнаружили загадочный прямоугольник на поверхности Луны

Космос Космос Владельцы iPhone могут отследить полёт Санта Клауса и МКС Владельцы iPhone и других Apple-устройств могут отследить полёт Санта Клауса и Международной космической станции.