Космос

РИА НовостиРИА НовостиКосмонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»

Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС). Трансляция переговоров космонавтов со специалистами подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) ведется НАСА.
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Алексей Овчинин
Может, по ней молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь - никакого эффекта.
— Алексей Овчинин, российский космонавтАргументы и Факты 14:46

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