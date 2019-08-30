Космос
РИА НовостиКосмонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС). Трансляция переговоров космонавтов со специалистами подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) ведется НАСА.
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Общество
Собянин открыл Детский зоопарк после реконструкции
ТАСС вчера в 08:43
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru вчера в 12:01
Политика
В Польше начались памятные мероприятия к 80-летию Второй мировой войны
РИА Новости вчера в 21:51
Шоу-бизнес
Андрей Малахов записал ролик-пародию на Киркорова
Российский телеведущий Андрей Малахов записал пародию на скандал, который устроил Филипп Киркоров на конкурсе «Новая волна».
Культуромания вчера в 10:26
Происшествия
Самолет разбился во время авиашоу в Канаде
Инцидент произошел во время авиашоу в рамках ярмарки, когда два легкомоторных самолета демонстрировали воздушные фигуры.
Lenta.ru вчера в 22:13
Происшествия
Вертолет упал в реку в Подмосковье
Небольшой вертолет, который рухнул в реку Клязьма, затонул в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.
REGNUM вчера в 13:12
Политика
Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК вчера в 16:36
Происшествия
Гонщик Юбер скончался после аварии на трассе «Формулы» в Бельгии
Французский гонщик Антуан Юбер скончался в возрасте 22 лет в результате аварии во время соревнований серии "Формулы-2" в Бельгии.
Российская газета вчера в 13:22
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 30 августа в 12:54
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Наука
Первые люди в Северной Америке поселились примерно 16 тысяч лет назад
Ученые-археологи обнаружили на территории штата Айдахо (Соединенные Штаты Америки) следы людей, которые предположительно стали первыми древними поселенцами Северной Америки.
Ugpressa.ru вчера в 17:30
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 06:14
Футбол
«Ювентус» победил «Наполи» благодаря голу на последней минуте
РБК вчера в 16:52
Общество
Во время ВЭФ небо над Владивостоком закроют
С 3 по 6 сентября небо над Владивостоком закроют для всех воздушных судов, сообщает администрация Приморского края.
Российская газета вчера в 22:27
Общество
Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
Регулярное добавление в рацион несоленых орехов снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), говорится в исследовании, представленном на конгрессе Европейского общества кардиологов.
РИА Новости вчера в 11:17
Космос
Робот «Федор» поздравил школьников с Днем знаний
Робот "Федор" (Skybot F-850) поздравил школьников с Днем знаний, который отмечают 1 сентября.
ТАСС вчера в 15:49
Наука
Робота-змею запустили в мозг человека для инспекции сосудов
Робота-змею ученые запустили в мозг человека для быстрого восстановление после инсульта, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 29 августа в 13:46
Политика
В Донецке открыли памятник Захарченко в годовщину его гибели
В Донецке открыли памятник лидеру Донбасса Александру Захарченко. 31 августа 2018 года погиб в результате взрыва в столице ДНР.
Крым 24 вчера в 08:33
Единоборства
Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла
В столице Великобритании только что завершился вечер профессионального бокса, в главном поединке которого Василий Ломаченко защитил чемпионские пояса WBA и WВО в легком весе и завоевал вакантный пояс WBC, одержав победу над Люком Кэмпбеллом.
Allboxing.ru вчера в 18:44
Происшествия
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости вчера в 19:42
Футбол
«Ростов» победил «Локомотив» и вышел на первое место
В матче восьмого тура чемпионата России «Ростов» на выезде переиграл московский «Локомотив» со счётом 2:1. Благодаря этой победе «желто-синие» смогли временно возглавить турнирную таблицу РПЛ.
Свободная Пресса вчера в 11:45
Футбол
Трансфер Неймара в «Барселону» сорвался
Ранее News.ru писал, что руководство испанского футбольного клуба «Барселона» сомневается в успешном завершении трансфера форварда Неймара.
News.ru вчера в 11:20
Происшествия
Самолет из Сочи приземлился в Шереметьево с неисправным двигателем
Российская газета вчера в 10:29
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
РИА Новости вчера в 07:31
Общество
В России с 1 сентября изменятся некоторые законы
С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.
BFM.ru 00:40
Политика
Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.
Lenta.ru вчера в 10:17
Политика
Зеленский пригласил Польшу поучаствовать в восстановлении Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса.
Газета.Ru вчера в 14:09
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Ведомости вчера в 06:07
Здоровье
Медики назвали 4 случая, когда опасно посещать сауну
Сауна как оздоровительное средство помогает лечить различные болезни. Однако медики назвали 4 случая, когда парилку посещать опасно.
Территория новостей вчера в 13:51
Политика
Россия стала председателем в Совете Безопасности ООН
Председательство в Совете Безопасности ООН перешло на месяц к России.
Lenta.ru вчера в 20:04