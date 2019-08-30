Космос

РИА НовостиРИА НовостиКосмонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»

Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС). Трансляция переговоров космонавтов со специалистами подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) ведется НАСА.
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Телеканал «Россия 24» опубликовал
 видео с Международной космической станции (МКС), где сейчас находится антропоморфный робот Skybot F-850, ранее называвшийся Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research).
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Робот FEDOR пожаловался в Twitter на космонавта с молотком

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В Сети появилось видео с роботом «Федором» на МКС

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Опубликовано видео с «Федором» на МКС

Взгляд.рувчера в 18:47
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Российский космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса. 120-й космонавт СССР/России и 547-й космонавт мира. Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Российской Федерации. Подполковник запаса. Первый космический полёт совершил на транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА-20М» в марте-сентябре 2016 года к Международной космической станции.
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