Космос
РИА НовостиКосмонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС). Трансляция переговоров космонавтов со специалистами подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) ведется НАСА.
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с чего всё началось
Телеканал «Россия 24» опубликовал видео с Международной космической станции (МКС), где сейчас находится антропоморфный робот Skybot F-850, ранее называвшийся Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research).Lenta.ruвчера в 20:02
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Агент Лукаса Сантоса высказался о возможном трансфере игрока в ЦСКА
Газета.Ru вчера в 18:19
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Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль
Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.
N+1 вчера в 14:00
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Светлана Лобода перепела песню Аллы Пугачевой и вызвала волну негатива
Певица Светлана Лобода представила свою версию песни «Живи спокойно, страна!», которую ранее исполнила Алла Пугачева.
Lisa.ru вчера в 11:00
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Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском
News.ru 29 августа в 22:03
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Chevrolet Corvette С8 в кузове «кабриолет» появится в октябре
Если в октябре дебютирует C8 с откидным верхом, как указывает Спанд, то в продажу кабриолет поступит уже в начале 2020 года.
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Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
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Известия вчера в 07:41
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Nissan показал роскошный микроавтобус NV350 Caravan
Сегодня состоялась презентация роскошной модификации микроавтобуса Nissan NV350 Caravan.
Новые автомобили вчера в 11:33
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском вчера в 06:54
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На Сахалине аварийно сел самолет авиакомпании «Сибирь»
Утром в субботу оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение, что на самолете авиакомпании "Сибирь" Аэробус А-320, следовавшем по маршруту Владивосток - Южно-Сахалинск, рейс 5604, имеются технические неисправности.
ТАСС вчера в 22:58
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Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета 29 августа в 20:00
Армия и оружие
Сирийская армия прекращает огонь в Идлибе
Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке вводят режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб.
Вести.Ru вчера в 09:23
Наука
Ученые МГУ создали базу данных масштабных наводнений в Европе
Ugpressa.ru 28 августа в 14:51
Религия
Синод РПЦ назначил нового ректора Московской духовной академии
Бывший ректор МДА архиепископ Верейский Амвросий (Ермаков) назначен ректором Сретенской духовной семинарии и наместником Сретенского монастыря, передает РИА Новости.
Вечерняя Москва вчера в 15:39
Игры
Глава игровой платформы «ВКонтакте» уходит из компании
Глава игровой платформы «ВКонтакте» Максим Бабичев на своей странице в социальной сети сообщил, что уходит из компании, хотя и продолжит заниматься разработкой игр.
Игромания.ру вчера в 15:01
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
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ФАН вчера в 05:23
Общество
Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube
Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник.
РБК вчера в 20:29
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Пушков прокомментировал обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины Вадима Пристайко за полгода решить кризис в Донбассе.
Российская газета вчера в 23:39
Происшествия
В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-2
В больнице в Якутии остаются четверо пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-2 в Кобяйском улусе, сообщает министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия).
Евразия Daily вчера в 22:31
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Счётная палата предложила пересмотреть начисление транспортного налога
Счетная палата предложила пересмотреть нынешний механизм начисления транспортного налога.
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МИД прокомментировал ситуацию на границе Южной Осетии и Грузии, отметив, что "эскалацию напряженности" спровоцировало строительство поста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис.
РИА Новости вчера в 13:47
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Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
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Футбол
«ПСЖ» обыграл «Мец» в матче чемпионата Франции
"Пари Сен-Жермен" обыграл на выезде "Мец" в матче четвертого тура чемпионата Франции по футболу.
РИА Новости вчера в 17:26
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В Харьковской области от взрыва погиб украинский пограничник
На Украине в результате взрыва погиб пограничник, сообщает Государственная пограничная служба.
РИА Новости вчера в 22:56
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
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В США зоопарк боится потерять панд из-за торговой войны с Китаем
Администрация Смитсоновского национального зоопарка в Вашингтоне опасается, что торговые споры между США и Китаем могут отразиться на пандах, привезенных из КНР.
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Каким станет автомобиль в недалёком будущем
Как пишет издание «Профиль», самый вероятный вектор развития будущих машин — это их полная электрификация.
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Владимир Путин назвал «нормальное» число детей в семье
По словам чиновника, положение усугубляется тем, что во многих семьях воспитывается «огромное количество детей».
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Экс-защитник «Локомотива» Спахич попал в аварию
Бывший защитник «Локомотива» и сборной Боснии и Герцеговины Эмир Спахич попал в серьезную автомобильную аварию.
МК-Спорт вчера в 12:56