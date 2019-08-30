с чего всё началось

Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС). Трансляция переговоров космонавтов со специалистами подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) ведется НАСА.

Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»

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