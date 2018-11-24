Космонавт Сергей Рязанский, комментируя радиостанции «Говорит Москва» слова Рогозина, пояснил, что доказательством присутствия американцев служат следы техники, работавшей на Луне.

с чего всё началось

Российский космонавт Сергей Рязанский рассказал, каким способом можно подтвердить высадку американских астронавтов на Луне, передает радиостанция "Говорит Москва". По его словам, на Луне должны были остаться следы их пребывания, например, "остатки посадочных модулей, роверов, и прочего".

Космонавт нашел способ удостовериться в высадке американцев на Луне

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