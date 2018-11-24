Политика
Космонавт нашел способ удостовериться в высадке американцев на Луне
Космонавт нашел способ удостовериться в высадке американцев на ЛунеГазета.Ruвчера в 09:44
Российский космонавт Сергей Рязанский рассказал, каким способом можно подтвердить высадку американских астронавтов на Луне, передает радиостанция "Говорит Москва". По его словам, на Луне должны были остаться следы их пребывания, например, "остатки посадочных модулей, роверов, и прочего".
Газета.Ruвчера в 09:44
с чего всё началось
Космонавт Сергей Рязанский, комментируя радиостанции «Говорит Москва» слова Рогозина, пояснил, что доказательством присутствия американцев служат следы техники, работавшей на Луне.Говорит Москвавчера в 04:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Российский космонавт рассказал о «куче» доказательств высадки американцев на Луну
Газета.Ruвчера в 10:12
Виноградов: Доказательств полета американцев на Луну предостаточно
Национальная служба новостейвчера в 08:54
Космонавт рассказал, как развеять сомнения Рогозина о высадке американцев на Луне
Говорит Москвавчера в 04:55
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 10:19, Ашберн
Армия и оружие
Россия подняла боевые самолеты из-за прохода украинских кораблей
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков
«По выявленным позициям артиллерии террористов в районе, из которого вечером 24 ноября вёлся обстрел мирного населения города Алеппо химическими боеприпасами, самолётами ВКС России нанесены удары», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:14
Политика
Лавров не исключил новых провокаций США против России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал ждать новых провокаций со стороны политических оппонентов Дональда Трампа, направленных на ухудшение российско-американских отношений.
Обновлено в 10:02
Политика
Туск назвал Британию и ЕС друзьями независимо от итогов Brexit
Европейский союз и Великобританию ожидает процесс сложной ратификации соглашения по Brexit, а также тяжелые переговоры по этому вопросу, однако вне зависимости от результатов Лондон и Брюссель останутся друзьями.
Обновлено в 09:27
Политика
На границе Украины и Польши усилили меры безопасности из-за протестов
Погранслужба Украины усилила меры безопасности на пунктах пропуска на западной границе из-за блокировки дорог владельцами автомобилей с иностранной регистрацией, сообщает Министерство внутренних дел страны.
Обновлено в 09:52
Политика
Женщина впервые стала послом Афганистана в США
Роя Рахмани стала первой женщиной, назначенной на должность посла Афганистана в США, передает 1TV со ссылкой на официального представителя президента Афганистана Харуна Чахансури.
Обновлено в 10:17
Политика
Трамп пообещал закрыть границу с Мексикой при необходимости
Президент США Дональд Трамп заявил, что закроет границу с Мексикой, если это будет необходимо.
Обновлено в 10:05
Политика
Чешский депутат объяснил слова главы МИД о «российской угрозе»
Евродепутат Яромир Когличек объяснил слова главы МИД Томаша Петршичека о "российской угрозе" его молодостью и неопытностью.
Обновлено в 10:15
Политика
В Раде потребовали у Британии отказать Охлобыстину в визе
Депутат Верховной рады Антон Геращенко потребовал у премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не выдавать въездную визу российскому актеру Ивану Охлобыстину.
Обновлено в 09:51
Политика
Великобритания получила доступ ко внутренним документам Facebook
Парламент Великобритании получил доступ ко внутренним документам Facebook, в числе которых — личная переписка высокопоставленных сотрудников с основателем соцсети Марком Цукербергом, сообщает The Guardian.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
Business Insider объяснил популярность С-400 за рубежом
Как отмечает издание, в последние годы России удалось заключить многочисленные контракты на поставку С-400.
Обновлено в 08:55
Политика
В Тбилиси прошел митинг против возвращения партии Саакашвили к власти
Второй тур выборов президента Грузии пройдет 28 ноября.
Обновлено в 09:54
Политика
Европарламент обвинил Россию в «незаконном вывозе» экспонатов из Крыма
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
Президент Латвии посетил район проведения военной операции в Донбассе
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
В Израиле утвердили нового главу Генштаба
Правительство Израиля утвердило назначение начальником Генштаба генерала-десантника Авива Кохави, который сражался в Ливане и на палестинских территориях и, помимо прочего, возглавлял военную разведку.
Обновлено в 10:14