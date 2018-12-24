Космос

Космонавт Артемьев рассказал следователям о дыре в «Союзе»
Известия
05:36

Следователи опросили вернувшегося с Международной космической станции (МКС) в октябре космонавта Олега Артемьева по делу о повреждении корабля «Союз МС-09». Об этом космонавт рассказал на пресс-конференции.
Известия05:36
Олег Артемьев
В том виде, как представляется слова допрос, конечно, такого не было, всё ещё впереди. Был опрос, как действовали в ситуации. Опрос проводили также специалисты после полёта.
— Олег Артемьев, российский космонавтОбластная газета 04:37

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