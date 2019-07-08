Политика

Космонавт Елена Серова рассказала, что увидела с МКС обстрелы ДонбассаКомсомольская правда 15:49

В 2014 году с борта Международной космической станции (МКС) можно было наблюдать, как украинская армия обстреливала территорию Донбасса. Об этом заявила российский космонавт Елена Серова, ныне являющаяся депутатом Госдумы, в ходе заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
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Елена Серова
С борта Международной космической станции невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины. А в это время там гибли безоружные люди.
— Елена Серова, российский политикРБК 10:05

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