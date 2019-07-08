Политика
Космонавт Елена Серова рассказала, что увидела с МКС обстрелы ДонбассаКомсомольская правда 15:49
В 2014 году с борта Международной космической станции (МКС) можно было наблюдать, как украинская армия обстреливала территорию Донбасса. Об этом заявила российский космонавт Елена Серова, ныне являющаяся депутатом Госдумы, в ходе заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Читать в источнике
Оценить30
С борта Международной космической станции невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины. А в это время там гибли безоружные люди.
— Елена Серова, российский политикРБК 10:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 18:28, Вашингтон
Политика
В Тбилиси начались столкновения между митингующими
Обновлено в 16:54
Политика
Российские туристы массово отказываются от поездок в Грузию
Обновлено в 16:23
Экономика
Госдума заслушает отчет Кудрина о работе Счетной палаты
Сегодня, 9 июля, глава Счетной палаты Алексей Кудрин отчитается о работе аудиторов за 2018 год, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона помолодела на 30 лет
Напомним, народный артист СССР и РФ Иосиф Кобзон умер в возрасте 80-ти лет 30 августа 2018 года.
Обновлено в 09:18
Общество
Два ноль четыре
За последнее время благодаря межправительственному соглашению количество китайских фур возросло, но в базе данных Платона их нет и не будет: читать иероглифы на китайских номерах электронные системы попросту не умеют.
Обновлено в 17:43
Футбол
Определились все четвертьфиналисты Кубка Африки
1/4 финала Сенегал - Бенин Мадагаскар - Тунис Кот-д'Ивуар - Алжир Нигерия - ЮАР Напомним, сборная Египта покинула турнир на стадии 1/8 финала, уступив национальной команде ЮАР.
Обновлено в 18:09
Игры
«Это всё он»: в скандале с G2A открываются новые грани
Казалось бы, как инди-разработчики, так и платформа G2A, против которой они выступают, давно уже выложили все карты на стол.
Обновлено в 16:00
Политика
Трамп отказался иметь дело с британским послом в Вашингтоне
Американский президент Дональд Трамп 8 июля в своем аккаунте в Twitter раскритиковал британского премьер-министра Терезу Мэй, уходящую в отставку, а также посла королевства в США Кима Дэррока.
Обновлено в 15:30
Футбол
Арустамян оценил возможность ухода Дзюбы из «Зенита»
«Зенит» нуждается в Дзюбе, а он сам хочет играть на высшем уровне.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Двух россиянок экстренно эвакуировали из Турции
Обновлено в 10:27
Политика
Госдума опубликовала проект заявления о санкциях против Грузии
Проект заявления Госдумы о мерах в связи с «антироссийскими провокациями в Грузии» опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 15:43
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Общество
Белоруссия нашла недолив подсолнечного масла в импорте из России
Белоруссия обнаружила в импортируемом из России подсолнечном масле недолив в 80% проверенных партий, об этом сообщила пресс-служба Госстандарта страны.
Обновлено в 12:25
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Обновлено в 17:57
Армия и оружие
«Элик» научит РЛС узнавать самолеты и корабли
Обновлено в 17:59
Политика
Кадыров ответил на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, оскорбившего Владимира Путина.
Обновлено в 14:29
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Наука
Тюменские ученые раскрыли секрет моржевания
Ученые Тюменского государственного университета выяснили, зачем люди закаляются и как это влияет на их психику.
Обновлено вчера в 23:47
Армия и оружие
Израильские военные нашли туннель под границей сектора Газа
Израильские военные нашли под границей сектора Газа очередной тайный туннель, прорытый палестинскими боевиками, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 16:55
Политика
Советник министра обороны назвал Латынину существом женского рода
Советник министра обороны РФ Александр Ильницкий прокомментировал заявление журналистки Юлии Латыниной.
Обновлено в 10:43
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Авто
УАЗ «Патриот» получит новый двигатель
Заволжский моторный завод выпустил новые двигатели, которые будут устанавливаться на внедорожники УАЗ «Патриот».
Обновлено в 11:22
Наука
Замороженный во льду полторы тысячи лет организм вернулся к жизни
Как только температура падает, растение резко теряет влагу, и лёд не может травмировать его.
Обновлено в 14:58
Политика
Владимир Путин в Екатеринбурге встретится со студентами УрФУ
Во время визита в Екатеринбург Владимир Путин встретится со студентами УрФУ, сообщает ТАСС. 9 июля Путин посетит ИННОПРОМ и GMIS-2019.
Обновлено в 10:39
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми "Хороши-и-и !"
Обновлено в 16:09
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34