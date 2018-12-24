В том виде, как представляется слова допрос, конечно, такого не было, всё ещё впереди. Был опрос, как действовали в ситуации. Опрос поводили также специалисты полёта.

Следователи опросили вернувшегося с Международной космической станции (МКС) в октябре космонавта Олега Артемьева по делу о повреждении корабля «Союз МС-09». Об этом космонавт рассказал на пресс-конференции.

Космонавт Артемьев рассказал следователям о дыре в «Союзе»

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Космос Космос NASA хотят исследовать Венеру с помощью воздушных шаров Аэростаты были выбраны специалистами НАСА как наилучший вариант для размещения на них оборудования, предназначенного для изучения не только атмосферы, но и подземной активности Венеры.

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