Космос
Космонавт Артемьев рассказал следователям о дыре в «Союзе»
Космонавт Артемьев рассказал следователям о дыре в «Союзе»Известия05:36
Следователи опросили вернувшегося с Международной космической станции (МКС) в октябре космонавта Олега Артемьева по делу о повреждении корабля «Союз МС-09». Об этом космонавт рассказал на пресс-конференции.
Известия05:36
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В том виде, как представляется слова допрос, конечно, такого не было, всё ещё впереди. Был опрос, как действовали в ситуации. Опрос поводили также специалисты полёта.
— Олег Артемьев, российский космонавтОбластная газета 04:37
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