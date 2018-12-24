В том виде, как представляется слова допрос, конечно, такого не было, всё ещё впереди. Был опрос, как действовали в ситуации. Опрос поводили также специалисты полёта.

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