Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль, в интервью «Ведомостям» не исключил, что ППК Минобороны может стать подрядчиком «Восточного». В Минобороны на запрос «Ведомостей» не ответили, в «Роскосмосе» от комментариев отказались.

с чего всё началось

Военно-строительная публично-правовая компания, которая создаётся Министерством обороны России, может стать одним из подрядчиков при строительстве космодрома Восточный. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Минобороны могут подключить к строительству космодрома Восточный

Политика Премьер Грузии подал в отставку Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.

Политика Оппозиция подала заявку на акцию протеста 14 сентября Партия перемен (официально называется «Гражданская инициатива») подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 14 сентября.

Происшествия NYT: техасского стрелка уволили за несколько часов до преступления Американец Сет Этор, застреливший нескольких человек в районе американского города Одесса на западе штата Техас, был уволен с работы в день трагедии.

Экономика В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.

Здоровье Роспотребнадзор назвал вакцинацию лучшим способом профилактики гриппа Роспотребнадзор рассказал о профилактике гриппа, группах риска и возможных осложнениях, назвав вакцинацию самым эффективным способом избежать заболевания, сообщается на сайте ведомства.

Политика В России изменились правила призыва в армию С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.

Экономика Альфа-банк потребовал 9,5 млрд руб. от консалтинговой фирмы Альфа-банк потребовал в суде взыскать 9,5 млрд руб. с российской консалтинговой компании IMC Montan, которая предоставляет услуги в области геологии, горного дела и переработки полезных ископаемых.

Наука В Китае изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.

Экономика AliExpress сделает пакетное предложение В AliExpress рассчитывают, что нововведение позволит сократить сроки доставки в два раза, особенно в средние и малые города, где они достигают 30 дней и более, а также существенно нарастить средний чек заказа, который сейчас составляет примерно $9 (около 601 руб.).

Политика Советники лидеров «нормандской четверки» обсудят ДНР и ЛНР в Берлине Отмечается, что в Берлине соберутся обсудить вопросы разрешения военной конфликтной ситуации в Донецкой и Луганской областях внешнеполитические советники президента РФ Владимира Путина, украинского президента Владимира Зеленского, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Маккрона.

Общество В трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан» Губернатор Флориды Рон Десантис объявил обязательную эвакуацию в девяти округах штата, в семи - добровольную, следует из заявления, опубликованного на сайте главы региона.

Экономика Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.

Экономика Суд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный» Арбитражный суд Амурской области арестовал долю инвесткомпании Baring Vostok в банке "Восточный" по требованию кредитной организации.

Происшествия В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".

Армия и оружие Евкуров займется модернизацией материально-технической базы военных вузов По словам Евкурова, министр обороны Сергей Шойгу поставил ему задачу заняться не только заполняемостью полигонов, но и модернизировать оборудование полигонов, учебных центров, материальной базы в части, касающейся боевой подготовки, во всех военных вузах.

Армия и оружие Уволен главный военный прокурор Украины Матиос Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщило 2 сентября издание «Украинская правда».

Политика Лавров заявил о повышенном внимании Запада к интернет-ресурсам России Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и преподавательским составом МГИМО рассказал, что западные страны проявляют повышенное внимание к российским интернет-ресурсам.

Политика Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.

Хоккей «Авангард» обыграл ЦСКА в стартовом матче сезона КХЛ В прошлом сезоне ЦСКА выиграл не только регулярный сезон КХЛ, но и Кубок Гагарина, поэтому соперником армейцев в Кубке открытия стал «Авангард», который встречался с московским клубом в финале плей-офф турнира.

Авто АвтоВАЗ объявил скидки и акции на покупку LADA в сентябре АвтоВАЗ объявил специальную акцию «гарантия обратного выкупа (Buy Back)» — выгодные условия кредита, возможность сдать автомобиль дилеру.

Общество У замглавы ФСО нашли недвижимость на 900 млн рублей «При годовом доходе почти 11,7 млн рублей (именно столько в среднем Кондратюк зарабатывал ежегодно в 2016–2018 годах) статс-секретарю потребовалось бы около 76 лет, чтобы приобрести всю упомянутую недвижимость», — отмечает Repubic.

Интернет В Windows 10 появилась функция переустановки ОС из облака Пользователи Windows 10 теперь могут переустановить операционную систему из облака. Об этом 1 сентября сообщил портал Engadget.

Авто АвтоВАЗ провёл новые назначения В высшем руководстве АО «АвтоВАЗ» проведены новые назначения.

Политика «Альтернатива для Германии» укрепила позиции в Саксонии и Бранденбурге Согласно предварительной информации от медиаконцерна ARD, в обеих землях правящим "премьерским" партиям удалось сохранить за собой первые места, хотя и христианские демократы в Саксонии, и социал-демократы в Бранденбурге заметно потеряли в процентах по сравнению с прошлым голосованием.

Политика Додон прибыл в Москву с рабочим визитом В рамках визита Додон собирается провести встречу с вице-премьером, специальным представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком.