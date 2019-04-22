Космос

Космический корабль SpaceX взорвался во время испытанийИжевскИнфо.РУ 02:26

Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска взорвался во время огневых испытаний системы автоматического спасения, сообщают Известия . Ранее этот корабль летал к МКС с манекеном Рипли, после возвращения со станции он успешно приводнился.
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