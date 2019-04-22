Космос

Космический корабль SpaceX взорвался во время испытанийИжевскИнфо.РУ 02:26

Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска взорвался во время огневых испытаний системы автоматического спасения, сообщают Известия . Ранее этот корабль летал к МКС с манекеном Рипли, после возвращения со станции он успешно приводнился.
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«Роскосмос» готов помочь SpaceX в расследовании неполадок Dragon 2

RT на русском02:32

«Роскосмос» выразил готовность помочь Маску в расследовании ЧП с Dragon-2

РБК04:00

SpaceX не обращалась к России за помощью в расследовании ЧП на испытаниях

ТАСС03:11

«Роскосмос» выразил готовность помочь Маску в расследовании ЧП с Dragon-2

Российская газета05:50

«Роскосмос» готов помочь SpaceX в расследовании аварии корабля Dragon-2

РИА Новости02:30

«Роскосмос» вызвался помочь SpaceX в расследовании аварии Dragon-2

Известия03:05

NASA подтверждает ЧП во время испытаний космического корабля Crew Dragon в штате Флорида

Эхо Москвывчера в 20:03
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Происшествия

Новый взрыв произошел на Шри-Ланке

Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.
Обновлено в 06:49
Происшествия

В Москве найдена пропавшая из частной коллекции картина Левитана

«В ходе проведённых мероприятий в день обращения картина была найдена сотрудниками полиции», — сказали ТАСС в ведомстве.
Обновлено в 06:32
Политика

США отказались участвовать в совещании по лагерю «Рукбан»

Представители США отказались принять участие в третьем координационном совещании по ликвидации лагеря беженцев «Рукбан» в Сирии.
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Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Политика

Басков поздравил Зеленского и попросился на Украину

Обновлено в 04:44
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Происшествия

Расчленивший с 12-летней подругой парня каннибал скончался

Питерский каннибал, убивший и расчленивший парня в поселке Новинка Кировского района, умер в начале февраля.
Обновлено в 04:48
Хоккей

Гендиректор московского ХК «Динамо» Шанцев уходит в отставку

Гендиректор столичного ХК "Динамо" Валерий Шанцев покинет свой пост. Его должность займет Евгений Кровопусков.
Обновлено в 04:52
Общество

Роспотребнадзор порекомендовал мыть куриные яйца с мылом перед Пасхой

В Роспотребнадзоре призвали россиян мыть яйца с мылом и не покупать подгорелые куличи в преддверие Пасхи.
Обновлено в 05:01
Политика

Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57
Политика

ЛНР передала Киеву 60 заключенных, осужденных до конфликта в Донбассе

Обновлено в 05:59
Экономика

Российская пшеница упала в цене

Цены на российскую пшеницу упали, причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей — Турции и Египта, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:03
Происшествия

В Бурятии полицейского обвинили в похищении человека

Сотрудник МВД стал фигурантом дела о похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Обновлено в 04:04
Общество

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России

Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Политика

В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича

В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Общество

Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
Энергетика

Мозырский НПЗ защищает оборудование из-за качества нефти из РФ

Мозырский нефтеперерабатывающий завод многократно увеличил количество реагентов для защиты оборудования из-за ухудшения качества поступающего из РФ топлива.
Обновлено вчера в 09:54
Энергетика

Газпром может начать разработку Тамбейского месторождения с 2026 года

"В рамках проводимой работы рассматривается в том числе возможность поэтапного ввода в разработку Тамбейского месторождения начиная с 2026 года", - сообщил он.
Обновлено в 05:44
Происшествия

В Музыкальном театре опровергли сообщения о пострадавших артистах

Руководство Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко опровергло информацию о том, что 17 апреля в результате падения части декораций пострадало 20 человек, соответствующее сообщение опубликовано на сайте театра.
Обновлено в 03:17
Музыка

Пятилетний мальчик получил 120 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено вчера в 11:50
Политика

В Крыму предостерегли Зеленского от непризнания полуострова российским

Активнее всего за Зеленского голосовали в Луганской области (89,09%), меньше всего — в Львовской (34,46%) Крым стал российским регионом в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение к РФ.
Обновлено в 05:35
Футбол

Бензема: собираюсь остаться в «Реале», это лучший клуб в мире

Что касается моего будущего, я собираюсь остаться в «Реале».
Обновлено в 06:05
Авто

В России заметно упали продажи люксовых автомобилей

В первом квартале продажи новых премиальных автомобилей в России упали почти на 19%.
Обновлено вчера в 13:31
Единоборства

Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда

Боец ММА Александр Емельяненко получил повреждения во время тренировочного процесса, катаясь на велосипеде.
Обновлено в 03:37
Энергетика

Сегодня нефть Brent не превысит уровень $75 за баррель

Цены на нефть резко выросли на сообщениях о том, что со 2 мая США отменят разрешения на покупку иранской нефти.
Обновлено в 06:39
Общество

Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды в Польше

Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды Искариота в рамках пасхального ритуала, традиция которого была возобновлена в этом году в польском районе Прухник на юго-востоке страны, говорится в распространенном в понедельник сообщении конгресса.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Происшествия

В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

Обновлено в 02:16
Происшествия

В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Кино

Вышел трейлер 3 серии 8 сезона Игры престолов

Завершится "Игра престолов" 20 мая, после чего телеканал HBO покажет фильм о создании сериала.
Обновлено в 07:01
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Космический аппарат
Пилотируемый частный многоразовый космический корабль компании SpaceX, разработанный по заказу НАСА в рамках программы Commercial Crew Development, предназначенный для доставки экипажа до 7 человек на Международную космическую станцию и возвращения их на Землю.
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