с чего всё началось

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«Пилотируемый корабль «Союз МС-09» штатно отстыковался от Международной космической станции», — говорится в заявлении. Отмечается, что экипаж корабля в составе Сергея Прокопьева, Александра Герста и Серены Ауньон-Чансельор должен осуществить посадку на Землю примерно в 08:03 мск.

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