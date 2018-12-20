Космос
Космический корабль «Союз МС-09» отстыковался от МКС
Космический корабль «Союз МС-09» отстыковался от МКСRT на русскомвчера в 20:55
«Пилотируемый корабль «Союз МС-09» штатно отстыковался от Международной космической станции», — говорится в заявлении. Отмечается, что экипаж корабля в составе Сергея Прокопьева, Александра Герста и Серены Ауньон-Чансельор должен осуществить посадку на Землю примерно в 08:03 мск.
RT на русскомвчера в 20:55
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