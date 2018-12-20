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«Пилотируемый корабль «Союз МС-09» штатно отстыковался от Международной космической станции», — говорится в заявлении. Отмечается, что экипаж корабля в составе Сергея Прокопьева, Александра Герста и Серены Ауньон-Чансельор должен осуществить посадку на Землю примерно в 08:03 мск.

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Космос Космос В созвездии Кассиопея нашли «сапфировую» планету Астрономы открыли уникальную «мерцающую» экзопланету, расположенную в 21 световом годе от Земли, в созвездии Кассиопея.

Космос Космос Запуск новых российских спутников перенесли Запуск спутников «Ресурс-ПМ» перенесли на год вперед. Ранее указывалось, что запуск первого спутника запланирован на 2021, а теперь на 2022.

Космос Космос Гигантская древняя пирамида обнаружена на Марсе Тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на снимках Марса гигантскую древнюю пирамиду.

Космос Космос Астраханцы смогут увидеть космос своими глазами С 29 ноября по 13 января 2019 г. в ТРЦ «Алимпик» на втором этаже проходит выставка космических приключений «Твой космос».

Космос Космос Сверхтяжелая ракета станет ответом России на окололунную базу США Роскосмос отчитался о рассмотрении концепции Федеральной целевой программы по созданию сверхтяжелой ракеты, проект намерен представить руководству страны в начале 2019 года - причем, в двух вариантах облика.

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Космос Космос Уфологи заявили, что над Санкт-Петербургом появилась планета Нибиру Уфологи уверяют, что над Санкт-Петербургом появилась планета Нибиру.

Космос Космос Астроном засек НЛО у поверхности Луны С помощью специального телескопа астроном изучал лунную поверхность.